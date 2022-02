MASTERCHEF Indonesia Season 9 hari ini, Minggu (27/2/2022) memanas. Chef Juna sampai dibuat murka oleh salah satu peserta MasterChef Indonesia di tantangan Pie.

Hal ini karena peserta tersebut tak bisa membedakan antara pie dan tart. Sebagai sesama menu dessert berbentuk cake, membedakan antara pie dan tart memang susah-susah gampang karena keduanya sekilas memiliki dough crust atau adonan dasar dengan bentuk dan bahan yang sama.

Pada ronde kedua inilah Shearen salah dalam membuat hidangan yang sesuai tantangan. Hal itu terjadi saat Chef Juna kebetulan mengunjungi bench-nya.

Chef Juna menanyakan menu pie apa yang dihidangkan oleh Shearen. Ketika ditanya, Shearen menyebut dia membuat Tart Shell yang memicu amarah Chef Juna.

“Saat chef juna ke bench aku, aku jawab bikin tart shell and is open dan dia (re : Chef Juna) bilang itu bukan pie,"ungkap Shearen.

Mengetahui hal itu, Chef asal Manado itu lantas murka dan mencecar Shearen. “Challenge nya pie, bikinnya tart shell," ujar Chef Juna ketus.

“Saya tidak permasalahin its open or close, tapi kamu bilang it’s a tart shell kan? Its not a pie. Ini tantangan pie. Terus ngapain saya tadi jelasin panjang lebar beda nya tart dan pie”, hardik Chef Juna.

Mendengar hal itu, kontestan yang berprofesi sebagai pengusaha Minuman Yoghurt ini pun mengaku kebingungan. Namun tanpa pikir panjang, ia segera memutuskan untuk mengikuti apa kata Chef Juna untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

“Tadi Chef Renatta bilang open or close its okay, aku langsung bingung dan panik dong. Tapi daripada salah akhirnya aku ganti aja deh di sisa 30 menit," ungkap Shearen.