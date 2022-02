MASTERCHEF Indonesia Season 9 episode hari ini, Minggu (27/2/2022) tiba di babak pressure test. Siapa peserta yang meninggalkan Galeri MasterChef Indonesia?

Babak pressure test Pumpkin and Squash Challenge baru dimulai, Billy Leonardo membuat seluruh penghuni galeri Masterchef Indonesia kebingungan hingga tak habis pikir. Pasalnya, hidangan kolak labu peserta asal Bali itu teksturnya sangat encer hingga seperti bubur!

Billy nampaknya salah strategi dengan memutuskan untuk melakukan presto pada labu di kolaknya, hal itulah yang membuat teksturnya menjadi demikian.

"Ini Billy nge presto labu nya, ya bener aja jadi encer", celetuk Machel.

Hal itu pun menjadi petaka saat ia diminta untuk menghidangkan masakannya tersebut di hadapan Chef Juna, Chef Arnold dan juga Chef Renatta Moeloek selaku juri.

“Billy kamu bisa lihat dari kolaknya itu sendiri, its so smooth, creamy. This texture and taste is very confusing,” ulas Chef Arnold.

“Biarpun rasanya oke, tapi untuk sebuah kolak, ini sudah menjadi bubur,” timpal Chef Renatta.

Kegagalannya itu pula lah yang harus membuat Billy mengubur impiannya untuk menjadi The Next Masterchef Indonesia, dimana setelah juri berdiskusi, ia dinyatakan sebagai peserta yang harus pulang.

“Sayangnya hari ini, Billy you’re going home," ujar Chef Arnold mengumumkan hasil penjurian.

“Cukup bisa terbaca, but im sad,” tandas Billy mencoba legowo.

