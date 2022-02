KELLY Tandiono model cantik Indonesia rutin melakukan perawatan kulit agar awet muda. Ia berbagi tips dalam memilih klinik yang tepat dan nyaman.

Buat Kelly, perawatan kulit sangat penting untuk menjaga agar tetap awet muda. Karena saat ini wanita mudah mengalami penuaan karena gaya hidup.

“Perawatan kulit merupakan suatu kewajiban karena profesi aku, apalagi di umur aku saat ini, kita butuh memperhatikan kulit," kata Kelly lewat keterangan tertulisnya.

Selama perawatan kulit, katanya, dia selalu merasa awet muda. Namun merawat kulit memang butuh hal yang nyaman, salah satunya memilih klinik.

Namun saat memilih klinik perawatan kulit bukan hal mudah. Karena saat berkunjung dan bertemu dokter, butuh rasa nyaman dan bisa berkomunikasi dengan baik.

"Ketika saya memilih klinik sangat suka bertemu dermatology expert, memilih hi- tech advanced treatment, personal assistant yang sangat helpfull dan secara keseluruhan dapat pengalaman baik buat saya,” ucap Kelly dalam keterangan The Riserva by Erha.

Sementara itu, Chief of ERHA Clinic Management Noviana Supit mengatakan, di masa pandemi ini seseorang selalu ingin mendapatkan kemudahan sekaligus merasakan pengalaman perawatan kulit dan rambut dengan suasana nyaman. Ditambah dengan teknologi mutakhir untuk memberikan hasil yang terbukti efektif.

"Misalnya sesi konsultasi yang lebih bersifat heart to heart dengan skin expert daripada hanya sekadar konsultasi kulit biasanya," katanya.

