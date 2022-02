PEGOLF cantik Jeongeun Lee memang memiliki segudang prestasi. Memenangkan kejuaraan di US Women's Open, Jeongeun Lee langsung dinobatkan sebagai LPGA Louise Suggs Rolex Rookie of the Year 2019.

Jeongeun Lee juga pernah meraih kemenangan sebanyak lima kali antara 2009 dan 2015 di LPGA of Korea Tour. Bakatnya dalam bermain golf sudah tak perlu diragukan lagi.

Selain prestasinya, paras cantik Jeongeun Lee turut mencuri perhatian. Tak jarang dia pun tampil modis nan menawan saat di luar lapangan.

Pesona kecantikan Jeongeun pun bisa dibilang tak kalah dibanding artis Drama Korea (Drakor). Penasaran? Yuk, intip enam potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram @__________6ix.

1. Fashionable





Atlet golf Jeongeun Lee tampil fashionable memakai turtleneck hitam yang dibalut setelan tartan. Outer beraksen kantong dengan rok mini yang ketat membuat penampilannya terkesan seksi di sini. Rambutnya pun dikuncir rapi menyisakan poni pendek membuat wajahnya terkesan imut. Agar lebih maksimal, dia memadukan outfitnya dengan boots tinggi hitam yang elegan. Sambil tersenyum lebar ke arah kamera, Jeongeun Lee tampak begitu menawan. Apalagi pipi chubby Jeongeun semakin mengembang saat tersenyum. Cute!

2. Peek a boo hairstyle





Atlet golf Jeongeun Lee tampil menawan dengan model rambut peek a boo. Agar lebih maksimal, dia memberi sentuhan styling wavy pada ujung rambutnya. Meski hanya memakai sweater polos berwarna abu-abu, tetapi penampilan Jeongeun tetap saja mencuri perhatian. Apalagi sambil tersenyum manis seperti ini. So pretty!

3. Beautiful in white





Atlet golf Jeongeun Lee tampil cantik dalam balutan sweater putih. Dia memadukan outfitnya dengan dress panjang bermotif leopard agar terlihat lebih modis dan eye catching. Sementara rambutnya dikuncir rapi menyisakan poni membuat wajahnya terkesan imut dan manis. Dengan polesan makeup natural look dan lipstik nude, pesona Jeongeun pun semakin terpancar. So beautiful!

4. Casual look

Atlet golf Jeongeun Lee tampil kasual memadukan kaus putih dengan ripped jeans. Agar lebih modis, dia memakai kardigan hijau polos beraksen garis-garis dan pantofel hitam yang terkesan edgy. Sementara rambutnya sengaja digerai membuat pesonanya semakin bertambah. Berpose cantik dengan latar senja, Jeongeun Lee terlihat begitu memesona. "Cantik sekali!" kata kar***** 5. Simple style

Tak berbeda jauh dengan sebelumnya, Jeongeun Lee tampil simpel memakai kaus putih dan ripped jeans. Bedanya, kali ini Jeongeun memakai outer panjang krem agar gayanya semakin ciamik. Dipadukan dengan sneakers putih, penampilannya pun terkesan sporty di potret ini. Sambil berpose cantik dengan latar pantai, Jeongeun tampak begitu menggemaskan. 6. Braid hairstyle

Jeongeun Lee tampil cantik dengan model rambut kepang dua. Meski tampil sederhana hanya memakai kaus oranye, tetapi gaya Jeoungeun tetap kece, bukan? Apalagi dipadukan dengan kacamata hitamnya. Sambil berpose candid di tepi pantai, Jeongeun terlihat begitu memesona. So gorgeous!