KOLEKSI ready to wear selalu identik dengan siluet casual dan simple. Tapi, kreativitas desainer mencipta karya kadang tidak terpatok pada satu titik dan itu yang terlihat di koleksi terbaru brand lokal WiseLook.

Brand lokal yang lahir di Surakarta ini coba membuat nuansa berbeda pada koleksi ready to wear yaitu memasukkan unsur elegan di dalamnya. Ini yang kemudian membuat busana terlihat lebih spesial.

"Kami juga suka sekali menggunakan teknik handcrafted pada beberapa koleksi dan itu yang membuat koleksi ready to wear tak hanya terlihat casual dan simple," terang owner WiseLook Henry Hanafi.

Di koleksi terbaru yang diberi nama 'Fit Up Your Moment', Henry coba menuangkan 5 momen perjalanan hidup seorang perempuan. Dari sana diharapkan tercipta cerita yang tak akan terlupakan.

Lima momen perjalanan seorang perempuan dalam hidup ini dirangkum menjadi critical moment atau ketika wanita dihadapkan dengan masalah dalam hidup, alone moment yang dimaknai perempuan di saat sendirian. Lalu ada sexy moment yang artinya perempuan sudah terlahir sempurna, strong moment atau ketika wanita kenal dengan kemampuan dalam dirinya.

Momen terakhir adalah smart moment atau saat perempuan melihat kesempatan dan risiko dan dia bisa menentukan jalan hidupnya dengan pilihan yang tepat.

"Koleksi ini terbagi dalam 5 sequences, yang mana per sequences-nya terdapat 10 koleksi. Jadi, total koleksi ada 50 look dengan material yang dipakai salah satunya satin. Karena menggunakan material yang berkualitas, tidak ada look koleksi yang terlihat mengambang," kata Henry.

Bicara soal warna, di koleksi MOMENTS ini, earth tone mendominasi karena menurut Henry itu sesuai dengan karakter brand fashion-nya. Kemudian, detail yang dipakai di koleksi ini ada lipatan, potongan loose fit, hingga embroidery yang cantik. "Loose fit menjadi pilihan kami karena brand ini lahir di masa pandemi dan sepertinya di kondisi seperti ini loose fit menawarkan hal yang nyaman dikenakan tapi tetap memberi sentuhan cantik untuk pemakai," ungkap Henry. "Hal menarik dari koleksi ini juga banyak memainkan pola busana yang sustainable. Itu terlihat dari penggunaan bahan yang tidak 100% polyester hingga cuttingan busana yang seminimal mungkin tercipta sampah kain," tambah Henry.