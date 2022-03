OUTFIT ke pantai ala Rebecca Klopper bisa kamu jadikan inspirasi jika ingin tampil seksi nan modis saat berlibur. Penampilan Rebecca Klopper memang menjadi sorotan usai terciduk pergi bersama Fadly Faisal, adik ipar Vanessa Angel.

Terlepas dari itu, Rebecca Klopper telah dikenal sebagai artis cantik yang kerap tampil modis di berbagai kesempatan. Tak jarang dia pun tampil seksi saat berlibur di pantai. Seperti apa penampilannya? Yuk, intip lima potret Rebecca Klopper, dikutip dari Instagram @rklopperr, Kamis (3/3/2022).

1. Crop top

(Outfit ke Pantai ala Rebecca Klopper, Foto: @rklopperr/Instagram)

Rebecca Klopper tampil seksi mengenakan crop top hijau dan hotpants hitam. Posenya yang mengangkat satu ketiak ini membuat aura keseksiannya semakin kuat. Terlebih paha mulusnya terpampang nyata di kamera. Sambil berpose cantik dengan kacamata gayanya, Rebecca Klopper sukses bikin netizen terpana. "Cantikkk bangedd si yaAlllahhhhh," kata pad*****.

2. Swimsuit

(Outfit ke Pantai ala Rebecca Klopper, Foto: @rklopperr/Instagram)

Pergi ke pantai memang belum lengkap tanpa busana swimsuit, seperti gaya Rebecca Klopper yang satu ini. Dia memilih swimsuit hitam beraksen merah membuat penampilannya terkesan seksi. Pose duduk manja di tepi pantai pun membuat paha mulusnya turut terekspos di kamera. Sementara rambutnya sengaja digerai membuat pesonanya semakin bertambah. Tak hanya seksi, Rebecca juga tampak cantik dengan senyum manis yang menggemaskan. So cute!

3. Outer jaring

(Outfit ke Pantai ala Rebecca Klopper, Foto: @rklopperr/Instagram)

Kali ini Rebecca Klopper memadukan bikini pink mentereng dengan outer berjaring saat di pantai. Outer jaring yang berlubang ini membuat penampilannya terkesan seksi. Apalagi kulit mulus dan tubuh langsingnya terpampang nyata di kamera. Sambil berpose candid dengan latar pantai, Rebecca tampak begitu seksi. "Meleleh aku nya," kata put*****.

4. Bandeau merah mentereng

(Outfit ke Pantai ala Rebecca Klopper, Foto: @rklopperr/Instagram)

Kalau ingin tampil seksi dan eye catching, kamu bisa ikuti gaya Rebecca Klopper yang satu ini. Dia mengenakan bandeau merah mentereng yang dipadukan celana bermotif garis-garis dengan detail bunga agar lebih modis. Hanya dalam balutan sehelai kain, aura keseksian Rebecca pun semakin terpancar di potret ini. Terlebih rambutnya dibiarkan tergerai tersibak angin. Rebecca Klopper memang tak pernah gagal mencuri perhatian."So hott.. So sweett.. So cutee.. All together in one," kata lun*****.

5. Sabrina top

(Outfit ke Pantai ala Rebecca Klopper, Foto: @rklopperr/Instagram)

Suka tampilan feminin? Kamu bisa ikuti gaya Rebecca Klopper yang satu ini. Dia memadukan baju sabrina putih dan rok mini unfinished cut. Aksen benang yang tidak rapi memberi kesan rebel dan edgy tersendiri pada penampilannya. Dipadukan dengan topi pantai cokelat, gaya Rebecca pun semakin maksimal. Berpose cantik sambil tersenyum, Rebecca tampak begitu manis.