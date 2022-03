PASANGAN suami istri (pasutri) di New Jersey, Michael dan Maria Spressler baru saja mengalami kejadian langka yang akhirnya viral. Michael dan Maria bersantap di restoran The Lobster House, Cape May, New Jersey yang menjadi langganan mereka sejak 1987.

Michael dan Maria merayakan anniversary pernikahan ke-34 tahun di restoran tersebut. Sesampainya di restoran, Michael memesan hidangan kerang atau clam sebagai makanan pembuka.

Saat sudah menyantap kerang yang ke-12, pria tersebut merasakan ada yang janggal pada kerang yang ia makan. Ia merasa, kerang favoritnya terasa agak lebih berat daripada biasanya.

Meski merasa sedikit janggal, tapi Michael tetap melanjutkan acara makannya. Sampai ketika sedang mengunyah kerang tersebut, ia merasa ada sesuatu yang tersangkut di mulutnya. “Sebenarnya aku mengira salah satu gigiku patah,” ujar Michael saat diwawancara KYW-TV.

Ternyata bukan patahan gigi, melainkan satu mutiara yang ia makan, tepatnya mutiara berukuran 8,8 milimeter. Tidak hanya terkejut karena menemukan mutiara dalam kerang yang ia makan, tapi juga karena ternyata mutiara dalam kerang yang hampir termakan Michael tersebut adalah mutiara jenis sangat langka, hanya satu dari 10.000 tiram yang menyimpan harta karun laut tersebut, dikutip dari Mirror, Jumat (4/3/2022).

Mutiara sangat langka berukuran 8,8 milimeter itu, mengutip New York Post, menurut para ahli di situs web Pearl Source bisa berharga mulai dari USD50 hingga maksimal USD100.000 atau kurang lebih Rp1,4milyar tergantung pada badan air asalnya.

Istri Michael, Maria menyebutkan mereka tak akan menjual mutiara bernilai tinggi itu. Ia lebih ingin mengabadikannya dengan dibuat menjadi perhiasan. “Ini jadi kenangan indah pada hari itu dan apa yang kami berdua miliki sangat istimewa,” pungkas Maria.

