ANYA Geraldine tengah menikmati momen keseruannya di Paris. Bersama rekan-rekan selebgram lainnya, Anya tak mau hanya berdiam diri di hotel dan memilih pergi ke bukit Montmartre yang dikenal juga sebagai bukit gembok cinta.

Di lokasi itu, Anya tak melewatkan kesempatan untuk menempatkan gembok cinta di salah satu area yang disediakan. Dipercaya oleh banyak orang bahwa apapun harapan yang dituliskan di gembok tersebut, akan terkabul di masa depan.

Anya sendiri menuliskan kalimat, "For me n' my future" dan 'AG' di sisi satunya dari gembok cinta tersebut.

Potret Anya menempatkan gembok cinta di Montmartre Paris pun mencuri perhatian. Anya mengenakan kaos crop top putih dipadukan dengan jaket crop top juga berwarna senada. Untuk celananya, Anya memilih jeans dark blue yang sangat casual.

Sling bag Hermes hitam yang dibawanya tak kalah menyorot mata. Ia memamerkan Splendid Hermes Constance in black box leather, gold tone, yang harganya ditaksir 6.718 USD atau nyaris Rp100 juta. Bukan main, ya!

Melihat potret Anya di Bukit Gembok Cinta Paris ini, netizen pun berbondong-bondong memberikan komentar dan beberapa di antaranya ada yang menyampaikan respons yang menggelitik. Penasaran?

"Anya cepet pulang, aku takut cewek di Paris pada insecure melihat kecantikan kamu," kata @nurfan******.

"Besok aku langsung terbang ke Paris buat ambil gembok cinta kamu," komen @___oy***.

"Itu pake gembok yang aku beliin di matrial, ya?" tulis @abuham***.

"Ayang hati-hati di sana," ungkap @farissubah****.

"CBL CBL CBL Cantik Banget Loch," puji @n.xjkz***.

(hel)