JISOO BLACKPINK menjadi salah satu bintang K-Pop yang diundang menghadiri pekan mode bergengsi, Paris Fashion Week 2022. Seperti apa penampilan salah satu personel BLACKPINK tersebut?

Jisoo terbang ke Paris sebagai global brand ambassador untuk rumah mode ternama, Dior. Hadir di perhelatan fesyen show Dior yang menjadi pembuka dimulainya Paris Fashion Week 2022, Jisoo tampil cantik dengan gaya smart look.

Mengutip akun Instagram @jisoocloset__, Jumat (4/3/2022) Jisoo mengenakan outfit serba Dior, memadukan one piece set overall kotak-kotak warna kuning matahari dipadu kemeja putih lengan pendek dan dasi hitam.

Saat di luar venue, Jisoo terlihat menyampirkan jas blazer abu-abu gelap sebagai outer. Ketiga outfit yang dikenakan Jisoo ini diketahui merupakan salah satu dari koleksi Pre Fall 2022 Dior yang belum dijual untuk publik.

Smart look dari pelantun hits How You Like That dan Kill This Love tersebut semakin sempurna dengan tampilan elegan dari sepatu hak tinggi, Dior D-moi pump warna hitam seharga USD1180 atau sekira Rp16,9 juta yang dikenakan Jisoo.

Terakhir, Jisoo tak lupa menenteng salah satu tas favoritnya, Lady Dior Bag yang juga berwarna hitam. Tas cantik dan mungil yang dihargai 3700Euro atau kurang lebih Rp71 juta.

Gaya penampilan Jisoo di Paris Fashion Week tahun ini [un mencuri perhatian. Terlihat unggahan fotonya menuai pujian dari para penggemar setianya.

