MODEL rambut Fanny Ghassani selalu melengkapi gaya busananya yang seksi nan modis. Ya, imej seksi memang sudah melekat pada Fanny Ghassani.

Di Instagram, Fanny Ghassani mulai berani tampil lebih seksi dari sebelum-sebelumnya. Tak jarang dia pun memamerkan body goals yang dimilikinya kepada publik.

Memiliki paras cantik nan memesona membuat Fanny Ghassani selalu terlihat cocok dengan model rambut apapun. Tak percaya? Lihat saja lima potret model rambutnya berikut ini, dikutip dari Instagram @fannyghassani, Rabu (2/3/2022).

1. Ponytail

(Model Rambut Fanny Ghassani, Foto: @fannyghassani/Instagram)

Ponytail alias kuncir kuda memang kerap dipilih wanita untuk menata rambut menjadi cantik, tak terkecuali Fanny Ghassani. Gaya rambut ini terbilang praktis dan bisa memberi kesan rapi yang manis dalam sehari-hari. Apalagi dilengkapi dengan riasan wajah yang merona dan bulu mata lentik. Sambil tersenyum tipis menoleh ke kamera, Fanny Ghassani tampak begitu memesona.

2. Rambut lurus

(Model Rambut Fanny Ghassani, Foto: @fannyghassani/Instagram)

Rambut panjang dan lurus memang memberikan kesan anggun yang manis pada wanita, seperti model rambut Fanny Ghassani yang satu ini. Dia sengaja menyibakkan rambutnya ke arah samping agar leher indahnya tetap terekspos di kamera. Anting bulat yang mungil pun semakin melengkapi gayanya. Sambil tersenyum manis ke arah kamera, Fanny Ghassani terlihat begitu memesona. "Fanny Cantiknya gak ada kembalian," kata hon*****.

3. Rambut pendek

(Model Rambut Fanny Ghassani, Foto: @fannyghassani/Instagram)

Fanny Ghassani juga pernah tampil dengan rambut pendek. Pesona kecantikannya terlihat berbeda dari sebelumnya bukan? Apalagi dipadukan dengan off shoulder top putih dan hotpants unfinished cut yang super pendek, aura keseksian Fanny pun semakin terpancar di potret ini. Sambil tersenyum manis dan mengantongi tangan, Fanny Ghassani tampak begitu cantik.

4. Double top knot





(Model Rambut Fanny Ghassani, Foto: @fannyghassani/Instagram)

Model rambut double top knot alias cepol dua ke atas membuat Fanny Ghassani terlihat lebih awet muda. Gaya rambut seperti ini memang memberikan efek yang cute tapi juga edgy pada wanita. Fanny Ghassani memberi sedikit efek messy dengan membiarkan rambutnya menjuntai di kedua sisi. Dipadukan dengan outfit sport bra dan celana legging, aura keseksian Fanny pun semakin terpancar. "Fix ini mah, cantiknya kelewatan," kata mas*****.

5. Two braids hairstyle





(Model Rambut Fanny Ghassani, Foto: @fannyghassani/Instagram)

Model rambut two braids alias kepang dua membuat Fanny Ghassani terlihat lebih awet muda di potret ini. Apalagi dipadukan dengan outfitnya yang kekinian, sweater cokelat model off shoulder. Dengan pulasan makeup natural look dan lipstik merah, pesona kecantikan Fanny Ghassani pun semakin terpancar. So cute!