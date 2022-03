SOPHIA Latjuba memang tak pernah berhenti membuat netizen kagum. Di usianya yang sudah 51 tahun ini, ibu dua anak itu justru semakin cantik dan seksi. Penampilannya pun tak kalah modis dengan anak muda.

Hal ini terlihat jelas dalam unggahan terbarunya di Instagram. Artis kelahiran 6 Agustus 1970 itu bergaya bak anak muda mengenakan crop cardigan orange dan celana jeans biru muda. Alhasil, lekuk tubuh langsing dan pusarnya pun terekspos di kamera, tak terkecuali bagian dadanya.

"Orange you glad to see me?," tulisnya dalam keterangan, dikutip pada Minggu (6/3/2022).

Yap, potongan v-neck yang begitu rendah membuat aura keseksian Sophia semakin membara, apalagi rambut indahnya sengaja digerai. Pesona kecantikan Sophia pun semakin terpancar. Selain itu, kardigan pendek berwarna oranye itu juga membuat penampilan Sophia terlihat lebih eye catching. Terlebih ukurannya begitu pas dan ketat di tubuh langsingnya.

BACA JUGA :Â Potret Sophia Latjuba Pakai Gaun Transparan Bikin Salfok, Netizen: Bidadari dari Kahyangan!

Memaksimalkan gayanya, Sophia merias wajahnya dengan makeup soft glam look dan lipstik nude yang tampak cocok di bibirnya. Bulu mata lentik serta alis yang on fleek semakin menyempurnakan penampilannya.

BACA JUGA :Â Luna Maya Pose Bareng Sophia Latjuba, Barisan Mantan Ariel NOAH Seksi Berbalut Dress!

Sophia Latjuba tak seperti wanita kelahiran 1970 di potret ini. Postur tubuhnya masih sangat fit bak anak gadis! Netizen pun langsung takjub melihat penampilannya. Banyak yang memuji ibu dua anak itu.

Tak sedikit juga yang mengaku insecure melihat tubuh semampainya. Sophia Latjuba memang tak pernah gagal membuat netizen terpana.

"Cantik bgt dr dulu tdk berobah tetap awet n syantik," kata ind*****.

"Anak gadis," ujar nyo*****.

"Nyesel bgd abis mkan roti bakar," timpal mel*****.

"Hot mama," balas mom*****.

"Insekyurrr parahhh," timpal ira*****.

"Makin awet muda," sahut and*****.

"Duh abis mkn sate satu porsi...ngeliat body bgini..nyesel udah kenyang," balas vi2*****.

"Body goals," tutur tia*****.

(hel)