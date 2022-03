VAKSINASI anak-anak biasanya diramaikan suara tangis dan teriakan ketakutan, karena banyak anak-anak yang takut dengan jarum suntik.

Tapi vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak di Baduy Luar, Banten ini unik, beda daripada yang lain. Hal ini terungkap lewat video pendek berdurasi 28 detik yang diunggah oleh netizen dengan akun Twitter bernama @alfajri221810.

Video viral yang sudah mendapat lebih dari 26 ribu kali penayangan dan lebih dari 1200 likes dari para netizen tersebut, memperlihatkan seorang siswa SD yang sedang duduk diam menanti dirinya disuntik vaksin Covid-19. Namun ternyata, jarum suntik yang coba diinjeksikkan oleh tenaga kesehatan setempat, tidak mampu menembus kulit lengan kiri sang anak.

Petugas kesehatan yang bertugas terlihat kurang lebih tiga kali mencoba memasukkan jarum suntik vaksin tersebut ke dalam lengan sang anak. Berkali-kali dicoba, namun hasilnya tetap gagal.

Netizen sang pengunggah video, @alfajri221810 dalam cuitannya menuliskan, hal tersebut karena anak-anak suku Baduy Luar memiliki ilmu kebal yang dibekali oleh para orang tuanya.

“Dinas Kesehatan Provinsi Banten kesulitan saat suntik vaksin pada anak-anak suku baduy luar karena banyak ana-anak yang dibekali ilmu kebal oleh kedua orang tuanya,” bunyi cuitan @alfajri221810.

Video kejadian anak kebal saat disuntik vaksin Covid-19 ini pun memancing berbagai komentar dari para netizen. Ada yang terheran-heran, ada yang kagum, sampai ada juga netizen yang kebingungan melihat kejadian tersebut.

“Debus mode on,” komentar @Jan**saryD_La**

“Apakah ilmu kebal ini berlaku untuk Covid? Serius nanya,” tulis akun @20***man_

“Jarum suntik saja tidak mempan apalagi corona,” cuitan @Habibi***98722

“Kid is ready for another world war,” komentar dari netizen dengan akun bernama @Dir**ibi

“Kecilnya sudah kebal. Gimana nanti sudah besar,” kata @2009until2019

“Omicron langsung insecure ngelihat jarum suntik enggak bisa nembus,” tambah akun @****nitynofront

