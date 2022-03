HEBOH Geprek Bensu jadi trending topic di Twitter hari ini, Senin (7/3/2022). Pasalnya, brand kuliner milik Ruben Onsu dan Jordi Onsu ini mengklaim telah tampil di Paris Fashion Week 2022.

Padahal kenyataannya, mereka hanya melakukan promosi dengan tampil di Paris Fashion Show yang memang digelar bersamaan dengan jadwal Paris Fashion Week 2022. Hal itu terlihat dari unggahan Jordi Onsu saat mengabadikan momen Geprek Bensu tampil di perhelatan Paris Fashion Show 2022.

"Puji Tuhan Ayam Indonesia pertama di Paris Fashion Week @geprekbensu @ruben_onsu," tulis Jordi Onsu dalam Instagram Story, dikutip Senin (7/3/2022).

Gaun yang diperagakan Geprek Bensu dalam Paris Fashion Week sendiri merupakan gaun dengan desain hasil kolaborasi bersama desainer Yanti Adeni. Ya, dalam Paris Fashion Week, sebuah gaun spesial kolaborasi Yanti Adeni x Ayam Geprek Bensu telah melenggang di atas panggung..

Salah satu koleksi yang menjadi sorotan adalah gaun putih panjang yang mengembang dengan aksen ruffle bertingkat. Gaun itu dihiasi corak ayam geprek yang khas dengan kepedasannya. Ada pula sebuah jubah panjang bertuliskan 'hot crispy popular in the town tasty geprek bensu' pada bagian belakang yang melengkapi gaun putih itu. Penampilan sang model semakin lengkap setelah dipermanis dengan aksesori topi putih yang bermotif senada.

Tak hanya Jordi Onsu, akun TikTok Geprek Bensu juga menuliskan caption serupa. Dalam keterangan, sang admin menulis bahwa Geprek Bensu tampil di Paris Fashion Week, bukan Paris Fashion Show. Alhasil, netizen pun langsung ramai menggunjing brand kuliner kakak beradik tersebut, terutama di media sosial Twitter hingga menjadi trending topic saat ini.

Banyak netizen yang mencibir mereka terlalu berlebihan. Tak sedikit pula yang mengaku heran dengan adanya kehadiran brand makanan tersebut di antara brand-brand fashion lokal lainnya. Menurut netizen, brand makanan itu tak ada kaitannya sama sekali dengan fashion. Bahkan tak sedikit yang menertawainya.

"Tapi bener sih, namanya aja 'Fashion' kok bisa2nya ada beauty brand sama geprek bensu ikutan?Paling aneh geprek bensu, dari kuliner ke fashion wow terimakasih wawasannya," kata jja*****.

"Brand lokal rela bgt NIPU biar keliatan mendunia. Bener-bener kampungan bgt. Maksa banget sih, malu-maluin negara aja pura pura masuk PFW:(," cuit tub*****.

"Lawak bener, udah jelas jelas noh disitu tulisannya FASHION bukan FOOD. masa iya geprek bensu join pfw," sahut blu*****.

"Gue gak pernah nyangka, ada hal yang lebih gak masuk akal dari Aldi Taher vs Vicky Prasetyo, ternyata ada, Geprek Bensu masuk Paris Fashion Week," ujar mra*****.

Sebagai informasi, acara Paris Fashion Show at Paris Fashion Week 2022 diinisiasi oleh Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS). Gekrafs Paris Fashion Show at Paris Fashion Week 2022 sendiri telah berlangsung pada 6 Maret 2022 llau di The Westin Paris Vendome yang di-organize oleh Fashion Division. Perlu diketahui, acara ini merupakan off schedule dari Paris Fashion Week 2022.

