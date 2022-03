Menjaga kesehatan sangat penting di masa pandemi. Vitamin dapat menjadi alternatif menjaga imun tubuh. Mengutip dari Okezone, (28/02/2022) setidaknya ada dua jenis vitamin yang perlu dicukupi kebutuhan tubuh yakni vitamin C dan D di tengah pandemi. Hal ini dijelaskan Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci.

"Jika Anda kekurangan vitamin D, maka berdampak pada kerentanan Anda terhadap infeksi. Saya tidak keberatan merekomendasikan (vitamin D)," kata Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci.

"Vitamin lainnya, vitamin C karena tergolong antioksidan yang baik dan jika Anda ingin mengonsumsinya satu gram atau lebih, maka itu tidak masalah," tambah Anthony.

Selain untuk menjaga kondisi badan, Head of Merchandiser eMSHOP, Khilqa Putri menjelaskan, vitamin C dan D tidak hanya diperlukan oleh orang dewasa, tetapi anak juga membutuhkannya. Vitamin C dan D berfungsi bagi kekebalan tubuh anak, memperkuat tulang anak, dan mengurangi peradangan pada anak saat terkena flu.

“Bukan hanya orang dewasa yang memerlukan vitamin C dan D, anak juga perlu. Vitamin C dan D penting untuk imunitas kekebalan tubuh anak, buat tulang anak kuat, dan kalo anak sedang flu pasti akan kurangi peradangannya” ucap Khilqa.

Tambah Khilqa, salah satu solusi untuk melengkapi vitamin C dan D, serta dan nutrisi lainnya bagi anak adalah minum Jalkton Growth For Children.

Jalkton merupakan suplemen pertumbuhan anak yang kaya akan vitamin dan mengandung 32 nutrisi seperti vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, zinc oxide, kalsium, magnesium, potassium, mineral, kalsium, seng, zat besi, lisin, asam amino, dll.

Fungsi Jalkton bagi tubuh anak adalah mendukung pertumbuhan tulang, perkembangan otak, meningkatkan penyerapan asupan makanan, memperkuat sistem imun, meningkatkan kekebalan alami, mempercepat masa pemulihan setelah sakit, menambah daya kerja otak, menambahkan energy.

“Jalkton sangat baik bagi anak sebab kaya vitamin dan terdapat 32 nutrisi yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak serta meningkat kekebalan sistem imun tubuh anak agar terus bertahan di tengah pandemi” tambah Khilqa.

Jalkton Growth For Children dapat ditemukan di www.emshop.id atau download aplikasi eMShop di Play Store.

eMShop, e-commerce yang berada di bawah MNC Group ini menjadi penyedia kebutuhan sehari-hari terlengkap dan paling mengikuti tren dan minat masyarakat. Selain itu, eMshop juga memiliki keunggulan lain berupa jaminan kualitas produk original dan paket terlengkap dengan harga bersaing.

Juga ada diskon pengiriman di seluruh Indonesia serta layanan service 24 jam yang dapat dihubungi di 1500887. Ikuti juga eMSHOP di media social: Facebook (@emshop.official), Twitter (@emshopofficial), Instagram (@emshop_officials), dan Tiktok (@emshop_official).

