PARIS Fashion Week jadi buah bibir hangat di media sosial. Beberapa dari netizen bersuara lantang mengatakan brand lokal yang gembar-gembor tampil di pekan mode bergengsi dunia tersebut 'misleading'.

Ya, netizen menilai brand lokal mulai dari desainer, produk kecantikan, hingga kuliner itu sebatas klaim tampil di Paris Fashion Week 2022, padahal kenyataannya mereka sebatas tampil bersamaan dengan momen Paris Fashion Week.

Tapi, tahukah Anda bahwa sejatinya memang ada brand lokal yang tampil di Paris Fashion Week, mereka adalah Jewel Rocks dan Sean Sheila. Keduanya merupakan brand asal Indonesia yang mendapat slot tampil di Paris Fashion Week 2022.

Hal ini jelas terlihat di laman resmi Paris Fashion Week bahwa nama dari dua brand tersebut terpampang nyata di sana. Keduanya dijadwalkan tampil di 4 Maret 2022. Itu pun bukan melenggang di runway Paris Fashion Week 2022, melainkan showroom atau bisa dikatakan seperti pameran.

"Aiming to empower creative South East Asian talent intro strong responsible brands of the future, the campaign 'Indonesian Designers in Paris by L'Adresse Paris Agency' will showcase AW'22 collection of emerging Indonesian designers during Paris Fashion Week, in a dedicated showroom at the iconic Palais Brongniart. The designers selected are Jewel Rocks & Sean Sheila," begitu keterangan di laman resmi Paris Fashion Week.

Menurut akun Twitter @lyndaibrahim, Jewel Rocks dan Sean Sheila bisa tampil di showroom Paris Fashion Week berkat kerja sama dengan Kedubes Indonesia di Perancis. "Kedubes RI nampaknya bekerja sama dengan agensi untuk acara ini," kata Lynda di cuitannya yang kini tengah ramai.

Di Instagram @jewelrocksbijoux, terlihat di sana bahwa brand aksesori asal Bali tersebut membuka semacam tenan untuk memperlihatkan koleksinya di Paris Fashion Week 2022. Akun Sean Sheila sendiri belum membagikan update situasi di sana tetapi akun Instagram @ladresseparis.agency memperlihatkan koleksi Sean Sheila yang ikut meramaikan showroom Paris Fashion Week 2022. So, ya, baik Sean Sheila dan Jewel Rocks memang 'attend to' Paris Fashion Week 2022 dan memang secara resmi menjadi bagian dari kemeriahan pekan mode dunia tersebut. Bangga sekali, ya!