ARTIS cantik Baby Margaretha mencuri perhatian netizen di Instagram. Artis sekaligus model cantik tersebut tampil seksi yang membuat netizen gagal fokus, seperti apa gayanya?

Pesona Baby Margaretha seolah tak luntur di penampilan terbarunya. Di usia 37 tahun, Baby Margaretha justru semakin cantik dan seksi.

Baby Margaretha berpose mengenakan kemeja warna putih yang dipadukan dengan celana super mini. Kemeja tampak transparan hingga bra Baby Margaretha menerawang.

Alhasil, kesan seksi langsung terpancar dari penampilan Baby Margaretha. Terlebih, kemeja distyling dengan kancing terbuka yang memperlihatkan dada dan kulit mulusnya.

Belum lagi pose yang ditampilkan Baby Margaretha. Dia seperti memainkan ujung rambut panjangnya sembari menatap kamera yang memberi kesan menggoda.

Penampilannya semakin seksi dengan lekuk tubuh yang terjaga meski sudah memiliki tiga orang anak. Sontak penampilan Baby Margaretha membuat netizen terpesona hingga gagal fokus.

Unggahan Baby Margaretha pun dibanjiri komentar dari netizen. Mulai dari pujian hingga menggoda Baby Margaretha.

"Tanda hariku indah.. liad baby margaretha cakep posting foto di ig 😍😍😍😍," ungkap @johan_ri***

"Tiap hari makin cantik dan awet muda ❤️😍," sambung @oxie***

"Makin cantik dan sexi 🔥🔥," timpal @adrianfaro***

"Cantik seksi sempurna," sanjung @dennyriay***

"Cantik + lucu : limited edition," kata bobya***

"Teh baby bikin hareudang 🔥🔥," celetuk @suhara1***

"She it's beautiful and hot mom😍," ujar @adham***

(hel)