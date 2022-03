MENTERI Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, pemberdayaan perempuan dalam dunia kerja sangat dibutuhkan. Sebab memberdayakan perempuan (investing in women) sama saja dengan berinvestasi untuk masa depan.

Menlu Retno juga mengatakan, perempuan adalah agen solusi dan agen perdamaian. Sebab keterlibatan perempuan dalam dunia bekerja, posisi perempuan dibutuhkan bisa memberikan solusi dan langkah-langkah perdamaian.

"Serta perempuan bisa menjadi solusi apa pun disituasi apa pun. Karena investing on women adalah sama investing in our future," ujar Menlu Retno dalam acara webinar 'Women On Leadership' secara live di YouTube dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional.

Peran perempuan, lanjutnya, memiliki sisi lebih yang tidak dimiliki oleh laki-laki yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui. Namun, perempuan juga mampu bekerja dengan baik dibarengi kewajiban, umumnya dianggap sebagai kendala dalam membangun dirinya di dunia karir.

"Perempuan bisa membagi waktu dan kuat (antara bekerja dan menjadi ibu), sedangkan laki-laki tidak bisa melahirkan dan menyusui dan itulah, luxury-nya perempuan," jelasnya.

