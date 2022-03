KARYA desainer Indonesia dan brand lokal di Paris Fashion Show menyita perhatian masyarakat. Isu klaim-mengklaim menjadi sorotan utama dibandingkan karya yang ditampilkan.

Desainer Anggiasari dengan brand AM merupakan salah satu pihak yang unjuk gigi di ajang Paris Fashion Show 2022 tersebut. Anggia pun memberikan tanggapan mengenai kabar panas yang heboh di media sosial.

Menurut Anggia, keterlibatan dirinya di event Paris Fashion Show 2022 yang dihelat di The Westin Paris Vendome bukan tanpa usaha yang gigih. Apalagi tuduhan yang mengatakan 'tinggal bayar, semua bisa tampil'.

"Kami di sini ikut serta tidak instan. Kami melalui proses panjang, dimulai dari tahap kurasi seleksi sejak 2019 sampai 2020," kata Anggiasari dalam keterangan resminya yang diterima MNC Portal, Rabu (9/3/2022).

Kurasi ketat yang mesti dijalani secara detail meliputi penilaian profil perusahaan, media sosialnya seperti apa, lama usaha, fashion week apa saja yang sudah diikuti, sketsa koleksi, moodboard, konsep koleksi, jenis jahitan, kancing, hingga zipper apa yang dipakai.

"Jadi, kami melalui proses seleksi yang panjang sampai akhirnya di 2022 ini kami bisa lakukan real show-nya," terang Anggia yang merupakan member Indonesian Fashion Chamber Bandung Chapter tersebut.

Untuk diketahui bersama, kata Anggia, Paris Fashion Week itu ada yang ON Schedule masuk Official Calendar FHCM dan Show Independen yang disebut OFF Schedule. "Fashion People Parisian menyebutnya baik yang ON Schedule dan OFF Schedule dengan Paris Fashion Week," tegasnya.

Desainer yang memiliki konsep recycle sebagai brand DNA-nya itu mengatakan bahwa show-nya di Paris termasuk dalam agenda OFF Schedule. Artinya, karena brand-nya belum mempunyai nama di Paris untuk dikenal oleh Fashion People Parisian, jadi dia mengikuti jadwal yang OFF Schedule. "Tapi listnya terdaftar di Federation de la haute couture de la mode (FHCM)," terangnya. Anggia melanjutkan, untuk bisa mempunyai nama dan diakui oleh Fashion People Parisian, brand paling tidak harus mengikuti fashion show OFF Schedule minimal 3 kali, mempunyai butik atau galeri di Paris, atau berkolaborasi dengan Parisian brand. "Saya pribadi berharap apa yang sudah kami lakukan ini membawa semangat untuk teman-teman desainer Indonesia yang sedang berusaha agar bisa masuk ke dalam jajaran brand yang dikenal oleh Fashion People Parisian," tambah Anggiasari.