SELAMA pandemi COVID-19, sebagian masyarakat yang biasanya pergi ke Australia untuk menikmati daging khasnya harus ditunda setelah keadaan menjadi lebih baik. Akan tetapi Anda bisa menikmati sajian olahan dari daging sapi Australia di 24 restoran di Indonesia.

Country Manager Tourism Australia Indonesia, Agitya Nuraini mengatakan, selama pandemi masyarakat Indonesia bisa menikmati daging khas Australia dengan kualitas A5 atau premium di sejumlah restoran di Indonesia, khususnya Jakarta.

Selain itu, disajikan dengan bahan-bahan berkualitas lainnya yang menjadikan hidangan daging khas Australia semakin spesial. Serta dibuat oleh chef-chef handal dan profesional.

"Kelezatan kuliner Australia yang dibuat dari bahan-bahan segar berkualitas," katanya daalm acara The Great Steak Escape di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (08/03/22).

Business Development Manager MLA Indonesia, Christian Haryanto menuturkan, adanya kegiatan ini juga sekaligus mengenalkan kepada masyarakat, bahwa potongan daging tak hanya sirloin dan tenderloin saja, namun ada bagian lainnya.

Menurutnya, masih banyak potongan daging lainnya selain sirloin dan tenderloin yang tak kalah enak. Untuk itu dengan mencoba hidangan daging sapi khas Australia di 24 restoran ini, bisa sekaligus mengenalkan kepada masyarakat tentang jenis-jenis potongan daging yang lainnya.

"Kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk menjelajahi berbagai potongan daging sapi Australia, di luar potongan yang sudah popular. Seperti sirloin dan tenderloin," terangnya.

Sementara itu chef de Cuisine PA.SO.LA The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, Rizky Annisa mengatakan, bahwa daging yang disajikan oleh dirinya merupakan perpaduan Australia dan juga Nusantara. Di mana hidangannya menjadi lebih kaya, serta cita rasanya lebih mewah.

"Kami sajikan juga bahan-bahan dari lokal (Indonesia). Tingkat kematangan steaknya dibuat menjadi medium rare," ujarnya.

Anda bisa menikmati pengalaman menyantap daging kualitas A5 khas Australia, yaitu antara lain Sailendra Restaurant - JW Marriott Hotel Jakarta, AMUX Gourmet Restaurant, CASPAR, View Steak Bar - Fairmont Hotel, Alto Restaurant & Bar - Four Season, Cutt & Grill, Seasonal Taste - The Westin Jakarta, PA.SO.LA The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, La Brasserie - Le Meridien Jakarta, RIVA Grill Bar & Terrace - Wyndham Hotel Jakarta, Summer at The Pool - Swissotel Jakarta PIK Avenue, Steak Hotel by Holycow!, Bistrogram, Nusantara Restaurant - Mercure Jakarta Pantai Indah Kapuk, Portable Kitchen & Lounge, APREZ, SKYE Bar & Restaurant, Tucano's. Brazilian BBQ, Kenjiro, The Brotherhood of Gunawarman, Nara, Meatsmith, Tamarind & Lime, dan William's Casual Dining.