JAKARTA - Survei tahunan Mondelez International membuktikan, sebanyak 93 persen responden mencari camilan untuk meningkatkan kesehatan mental.

Hasil penelitian bertajuk “The State of Snacking 3.0” ini juga menunjukkan, presentase yang didapat lebih tinggi 18 persen jika dibandingkan data global.

Perusahaan mengatakan survei "The State of Snacking" memiliki tujuan untuk mempelajari kebiasaan konsumen dan menemukan berbagai pemahaman baru mengenai peran camilan, baik fungsional maupun emosional, pada konsumen di Indonesia dan 11 negara lainnya.

“Survei The State of Snacking ini merupakan bagian dari upaya Mondelez International dalam memahami kebutuhan konsumen di seluruh dunia, termasuk di Indonesia,” kata Head of Category Plan and Activation Mondelez Indonesia, Rizky Maulana Kurniawan, melalui keterangan resmi, dikutip Rabu (9/3/2022).

Survei tersebut, menyebutkan bahwa 72 persen responden mengaku motivasi utama mereka dalam memilih camilan adalah sebagai hadiah untuk diri mereka sendiri (self-reward).

Lalu, 94 persen di antaranya setidaknya makan satu porsi camilan untuk kebutuhan harian dan satu porsi untuk kesenangan diri setiap hari.

Selain itu, kegiatan ngemil dianggap sebagai waktu untuk melepaskan diri dari beban mental yang mengelilingi setiap hari menurut 61 persen responden serta camilan yang seimbang dianggap dapat tetap membuat hati senang menurut 84 persen responden.

