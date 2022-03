SETIAP 9 Maret Indonesia merayakan Hari Musik Nasional. Tanggal 9 Maret dipilih, bertepatan dengn hari kelahiran pahlawan Indonesia, Wage Rudolf Soepratman. Ia merupakan sosok di balik terciptanya lagu Indonesia Raya.

Tapi, terlepas dari peringatan tersebut musik memang memiliki efek positif pada kesehatan tubuh. Musik terbukti secara dramatis membantu meningkatkan kesehatan mental dan fisik.

Musik bukan saja dapat membantu kemampuan kita dalam mengendalikan emosi, tetapi juga meningkatkan IQ dan membuat pikiran kita lebih jernih dan tajam, terutama seiring bertambahnya usia.

Dikutip dari kent-teach, berikut manfaat yang terbukti secara ilmiah, yang menunjukkan mengapa kita harus lebih sering mendengarkan musik. Pasalnya, musik membuat Anda lebih bahagia.

Otak Anda melepaskan 'hormon bahagia', dopamin saat Anda mendengarkan musik, seperti yang ditemukan dalam studi 'The neuroscience of musical chill' oleh The Montreal Neurological Institute and Hospital.

Musik meningkatkan kinerja fisik. Sebagai contoh, sebuah studi menunjukkan bahwa pelari yang mendengarkan musik dengan irama cepat, akan lebih dahulu menyelesaikan 800 meter pertamanya daripada mereka yang mendengarkan musik tenang.

Musik menurunkan stres dan meningkatkan Kesehatan. Mendengarkan musik dapat menurunkan kadar hormon stres, kortisol. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sistem kekebalan orang meningkat ketika mereka secara aktif berpartisipasi dalam bermain musik dengan memainkan berbagai alat musik perkusi atau yang lainnya.

Musik membantu Anda tidur lebih nyenyak. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa siswa yang mendengarkan musik klasik yang menenangkan selama 45 menit sebelum tidur secara signifikan lebih baik daripada mereka yang tidur dengan buku audio atau tidak mendengarkan sama sekali.

Musik mengurangi depresi. Lebih dari 350 juta orang di seluruh dunia menderita depresi dan 90% di antaranya juga mengalami insomnia. Penelitian tentang tidur menemukan bahwasebagian besar gejala depresi menurun pada mereka yang mendengarkan musik klasik. Musik meningkatkan mood. Saya yakin Anda semua akan setuju dengan yang satu ini bahwa musik membantu suasana hati kita dan juga membantu kita berkonsentrasi lebih baik. Menurut sebuah penelitian di BelAnda, ditemukan bahwa musik dapat berdampak positif pada suasana hati. Musik meningkatkan kecerdasan verbal. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa setelah satu bulan pelajaran musik yang diikuti oleh anak-anak berusia antara 4 dan 6 tahun, secara signifikan 90% dari anak-anak tersebut mengalami peningkatan kemampuan mereka untuk memahami kata-kata dan menjelaskan artinya. Penelitian lain menemukan bahwa wanita dan anak-anak yang berinteraksi dengan musik mengungguli mereka yang tidak terlibat dalam musik saat menyelesaikan tes memori verbal.