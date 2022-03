6 CARA mengatasi kecanduan kopi setiap hari di sini bisa bermanfaat bagi Anda yang mulai merasakan efek samping minuman berkafein ini. Di Amerika Serikat, 43% penduduknya minum kopi pada siang hari untuk tetap bisa terjaga dan berkonsentrasi. Akibatnya, mereka pun kecanduan dan memiliki efek samping sulit tidur atau insomnia.

"Saya berkonsentrasi pada pasien yang mencapai kualitas tidur yang lebih baik. Tidur tujuh sampai delapan jam sudah cukup bagi kebanyakan orang untuk mengatasi masalah tidur mereka dan tidak merasa perlu untuk memulai hari mereka,” kata David C. Brodner, MD, direktur medis dari Center for Sleep, Allergy, and Sinus Wellness di Pantai Boynton, Florida.

Melansir laman Everyday Health pada Rabu (9/3/2022), berikut adalah 6 cara menghilangkan kecanduan kopi.

Pelajari komposisi minuman





(6 Cara Mengatasi Kecanduan Kopi Setiap Hari, Foto: Healthline)

Pelajari bahan pada makanan dan minuman dan hati-hati dengan kafein. Kafein ditambahkan ke banyak soda dan minuman energi.

BACA JUGA : Pria Ini Meninggal Mendadak Usai Konsumsi Kafein Setara 100 Gelas Kopi

Kurangi konsumsi kafein secara bertahap

Rencanakan diet kafein Anda secara bertahap. “Kafein membuat ketagihan. Jika Anda membuang sepertiga kopi pagi Anda hari ini, tunggu tiga hari dan kemudian buang sedikit lagi sehingga Anda minum setengahnya, Anda memulai awal yang baik,” kata Susan Roberts, PhD, profesor nutrisi di Tufts University dan penulis The "I” Diet.

"Jika Anda ingin menyerah sepenuhnya, teruskan saja langkah-langkahnya." Pengurangan ini akan membantu mengurangi gejala diet kafein seperti sakit kepala, lekas marah, gelisah, dan mual.

BACA JUGA : 7 Tanda Tubuh Kebanyakan Kafein, Malah Bikin Insomnia?

Kurangi kandungan kafein dalam minuman

Anda tetap boleh minum kopi, tetapi mengandung jumlah kafein yang lebih rendah dan membawa risiko gejala kecanduan kafein yang lebih kecil.

Mencoba sesuatu yang baru

Pertimbangkan untuk mengganti kopi di pagi hari menjadi teh. “Teh herbal baik-baik saja, tetapi teh hijau benar-benar sehat,” kata Roberts.

Coba kopi tanpa kafein (6 Cara Mengatasi Kecanduan Kopi Setiap Hari, Foto: Healthline) Cara berikutnya adalah mencoba beralih ke kopi tanpa kafein, soda tanpa kafein, atau bahkan lebih baik, air atau jus buah. Meski tidak langsung berjalan mulus, tapi secara bertahap akan mengurangi kecanduan terhadap kopi. Minum kopi hanya jika terpaksa Jangan menambah kebiasaan kafein. Tanyakan pada diri sendiri apakah Anda benar-benar membutuhkan secangkir kopi di pagi hari. Jika jawabannya tidak, lewati saja.