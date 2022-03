Jakarta- Hobi merupakan salah satu kata yang sudah tidak asing lagi yang diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan seseorang di waktu senggangnya untuk kesenangan. Namun, semakin dewasa seseorang, terkadang lupa untuk tetap rutin melakukan hobi yang digemari sejak kecil.

Bahkan, hobi sangat dibutuhkan untuk menghilangkan kepenatan di tengah kegiatan sehari- hari yang yang sangat padat. Melakukan hobi memiliki banyak manfaat seperti menghilangkan stres, menambah wawasan, sampai meningkatkan kesehatan mental.

Daniel Minardi, Head of Brands Partnership & Digital Products Shopee Indonesia mengatakan, “Saat ini semakin banyak bermunculan tren untuk melakukan kegiatan baru. Menemukan kegemaran atau hobi baru dapat menjadi salah satu cara merayakan hari mu, khususnya untuk memberikan motivasi untuk kedepannya.

Tren atau hobi baru ini sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan dalam diri baik secara fisik dan mental dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Shopee memiliki rangkaian produk penunjang hobi menarik bagi pengguna agar dapat menekuni hobi baru dan menggali potensi diri secara maksimal.

Melalui kampanye 3.15 Hari Belanja Konsumen, Shopee memiliki berbagai promo yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna untuk melengkapi kebutuhan hobi baru pengguna."

Semua orang membutuhkan rutinitas, karena dengan rutinitas kita dapat memprediksi lingkungan dan waktu. Menumbuhkan rutinitas baru akan membantu seseorang untuk mengalihkan pikiran negatif. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila pada masa pandemi ini orang beralih melihat berbagai alternatif hobi.

Psikolog Dr. Rose Mini Agoes Salim M.Psi mengatakan, “Di masa pandemi ini, banyak orang kembali menemukan hobi atau bahkan kegiatan baru yang digemari. Melakukan kegiatan yang kita gemari akan menimbulkan kepuasan, rasa puas itu yang akan membuat manusia menjadi lebih bahagia, lebih berenergi di masa pandemi seperti sekarang ini. Kemunculan tren hobi baru sendiri merupakan sebuah upaya mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengisi dampak kekosongan kegiatan selama harus berdiam diri di rumah dan meminimalisir kontak. Secara umum, semua hobi bertujuan untuk mengisi waktu luang dan mengurangi rasa jenuh. Hobi apapun yang berupa kegiatan positif, dapat menurunkan stres, meningkatkan kesehatan fisik, meningkatkan kualitas tidur, dapat menjadi sarana untuk memperluas koneksi sosial, meningkatkan kinerja dan produktivitas, serta yang paling penting dapat meningkatkan kebahagiaan.”

Tren olahraga di rumah menjadi salah satu aktivitas yang banyak digemari oleh masyarakat selama pandemi. Pandemi mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan baik secara mental dan terutama kesehatan jasmani.

Oleh karena itu, ayo mulai hidup sehat sedini mungkin dengan hal mudah yang bisa dilakukan dari rumah. Selain konsumsi makanan sehat, minum cukup air putih dan mengatur pola tidur, hal lain yang bisa dilakukan adalah berolahraga. Tidak perlu ke gym atau melakukan olahraga di luar rumah. Kamu bisa memilih jenis home workout yang ada, seperti yoga dan pilates.

Home workout sangat mudah dilakukan dari rumah, karena kamu bisa memilih video workout guidance yang tersedia gratis di situs penyedia video.

“Berolahraga secara rutin dapat meningkatkan suasana hati serta mengurangi rasa cemas yang berlebih. Selain itu, dapat meningkatkan produksi endorfin yang dapat menghasilkan perasaan positif. Tentunya dengan rajin berolahraga akan dapat membantu menjaga berat badan ideal agar kita dapat beraktivitas dengan nyaman dan optimal setiap harinya. Berolahraga di rumah memiliki manfaat yang setara dengan berolahraga di studio olahraga atau gym. Karena berolahraga di rumah sangat praktis dan dapat dilakukan kapanpun, ini akan mendorong kita untuk rajin berolahraga,” kata Psikolog yang kerap disapa Rose Mini itu

Untuk memulai berolahraga di rumah, tidak perlu khawatir karena peralatan yang dibutuhkan sangat sederhana dan Shopee punya banyak pilihan untuk kamu. Kamu bisa melengkapi perlengkapan olahraga seperti, Glove Fitness Gym, Active Running Top atau sepatu

Di luar penawaran yang luar biasa, Shopee juga mendengarkan kebutuhan konsumen dan memotivasi mereka dalam mendukung minat baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Pengguna dapat memanfaatkan ragam penawaran pada 3.15 Hari Belanja Konsumen yang berlangsung hingga 15 Maret nanti untuk melengkapi ragam kebutuhan aktivitas ataupun hobi baru.

