Jakarta- Kegiatan menggambar dan mewarnai diidentikan dengan kegiatan anak-anak, padahal kegiatan ini juga cocok dilakukan sebagai hobi oleh orang dewasa! Selain sebagai media untuk menuangkan kreativitas, menggambar dan mewarnai juga bisa dijadikan sarana pengekspresian diri dan melepaskan kejenuhan.

Warna juga memiliki fungsi psikologis yang bisa mempengaruhi perilaku manusia. Melalui kampanye 3.15 Hari Belanja Konsumen, Shopee mengajak kamu untuk merayakan hari mu dengan mengapresiasi diri dan menemukan hal baru. Salah satu kegiatan yang Shopee rekomendasikan adalah menggambar. Menggambar sangat baik khususnya untuk mengasah kreativitas serta melepas stres.

Daniel Minardi, Head of Brands Partnership & Digital Products Shopee Indonesia mengatakan, “Saat ini semakin banyak bermunculan tren untuk melakukan kegiatan baru. Menemukan kegemaran atau hobi baru dapat menjadi salah satu cara merayakan hari mu, khususnya untuk memberikan motivasi untuk kedepannya. Tren atau hobi baru ini sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan dalam diri baik secara fisik dan mental dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Shopee memiliki rangkaian produk penunjang hobi menarik bagi pengguna agar dapat menekuni hobi baru dan menggali potensi diri secara maksimal. Melalui kampanye 3.15 Hari Belanja Konsumen, Shopee memiliki berbagai promo yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna seperti SPayLater Gratis Ongkir RP0, Voucher Toko 30 persen + Voucher Diskon 15 persen, Murah Lebay Ekstra Diskon 10RB untuk melengkapi kebutuhan hobi baru pengguna.”

Menggambar dan mewarnai adalah bentuk ekspresi dan kebebasan diri sendiri. Tidak perlu ragu jika kamu merasa tidak mahir dalam menggambar, simply express yourself and enjoy every minute of it.Dengan menggambar dan mewarnai, secara tidak langsung juga mengasah otak untuk tumbuh kreatif.

Psikolog Dr. Rose Mini Agoes Salim M.Psi “Kreativitas akan lahir dari otak kiri. Kreativitas bisa distimulasi, dimulai dengan mengisi belahan otak kiri, kemudian mentransformasikannya ke otak kanan. Ketika kita menyerap banyak informasi di belahan otak kiri maka akan membantu untuk membuat inovasi dan berkreativitas.”

Shopee punya beragam pilihan produk menarik untuk menunjang kreativitasmu. Kamu bisa gunakan Drawing Book dari Faber-Castell Official Shop untuk menggambar, serta kamu bisa mengandalkan Color Brush Pen dari Joyko Official Shop dan Watercolor Set dari Deli Official Shop untuk ekspresikan diri dengan dengan berbagai warna untuk gambarmu.

“Langkah pertama yang dilakukan untuk memulai suatu hobi baru adalah memiliki keinginan dan motivasi untuk menemukan sebuah hobi baru. Pada dasarnya, kreativitas ada pada tiap manusia. Setiap orang harus mencoba menemukan minat dan interest-nya sendiri. Hobi tidak bisa dipaksakan. Hobi harus menimbulkan kepuasan bagi seseorang. Jika seseorang sudah menemukan hobi dan kegiatan yang digemari, maka hobi tersebut tidak akan ditinggalkan sampai kapanpun. Setelahnya, kita bisa mulai mengumpulkan informasi mengenai pilihan kegiatan yang bisa kita jadikan sebagai hobi, lalu menentukan alasan dan tujuan dalam menjalani hobi tersebut, karena hal ini bisa membantu kita untuk lebih antusias dalam menjalani hobi baru tersebut”, ujar Psikolog yang kerap disapa Rose Mini itu.

Di luar penawaran yang luar biasa, Shopee juga mendengarkan kebutuhan konsumen dan memotivasi mereka dalam mendukung minat baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Pengguna dapat memanfaatkan ragam penawaran seperti SPayLater Gratis Ongkir RP0, Voucher Toko 30 persen + Voucher Diskon 15 persen, Murah Lebay Ekstra Diskon 10RB pada 3.15 Hari Belanja Konsumen yang berlangsung hingga 15 Maret nanti untuk melengkapi ragam kebutuhan aktivitas ataupun hobi baru.

