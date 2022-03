PARIS Fashion Week gempar di Tanah Air. Mungkin bisa dibilang ini pertama kalinya pekan mode dunia jadi perbincangan hangat masyarakat secara umum, tak hanya pencinta fashion.

Pekan mode yang diselenggarakan di Paris tersebut mendapat perhatian publik setelah beberapa pihak dari Indonesia terbang langsung ke sana dan mengklaim terlibat dalam Paris Fashion Week. Klaim tersebut ternyata blunder dan karena itulah Paris Fashion Week 2022 bikin heboh.

Masih banyak masyarakat yang belum begitu melek sebetulnya apa itu Paris Fashion Week. Karena itu, Syahmedi Dean yang merupakan wartawan fashion senior di Indonesia, yang pernah datang langsung ke Paris Fashion Week, membocorkan beberapa hal unik dan mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya.

Dean, sapaan akrabnya, menjelaskan melalui TikTok @deansyahmedi bahwa pekan mode Paris atau biasa dikenal dengan Paris Fashion Week adalah tempat para jenama-jenama fashion di Perancis mempresentasikan koleksi terbaru mereka.

Tentu, tak hanya brand asal Perancis saja yang unjuk gigi di acara tersebut. Rumah mode dari beberapa negara lain pun ikut terlibat, mereka dipastikan telah lulus seleksi penyelenggara.

"Penyelenggara Paris Fashion Week sendiri adalah Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) yang mana tugasnya mengatur standar dan kelancaran semua acara," papar Dean, dikutip MNC Portal, Kamis (10/3/2022).

Tugas FHCM, sambung Dean, termasuk mengatur jadwal fashion show agar kegiatan masing-masing rumah mode tidak bertabrakan dan semua wartawan juga buyer bisa mengatur jadwal kedatangan dengan rapi.

Menurut Dean, Paris Fashion Week yang disingkat PFW ini adalah ajang fashion paling dahsyat di muka bumi. Analoginya, kalau di industri musik, PFW ini adalah Grammy Awards, kalau di industri film Academy Awards, dan kalau di dunia olahraga adalah Olimpiade.

"Makanya, rumah mode yang terlibat memakai apapun yang terbaik mulai dari the best model, the best makeup artist, the best koreografer, beradu set lokasi yang paling unik penunjang tema," ungkapnya.

Di arena show, Dean menceritakan bahwa tamu undangan akan bertemu dengan orang-orang media fashion nomor satu di dunia. Mereka semua 'amprokan' dengan selebriti, bintang bintang film, dj, hingga bintang-bintang K-Pop.

Siapa yang membagikan undangan show? Dean menegaskan bahwa FHCM tidak membagikan undangan. Undangan PFW dibagikan oleh masing-masing rumah mode kepada media, buyers, relasi, dan ambasador negara-negara terlibat. "Khusus media, undangan dikomunikasikan 2 bulan sebelum acara," terangnya. Undangan yang diberikan rumah mode terdiri dari fashion show, backstage akses, dan after party. Sehari setelah fashion show, media diundang untuk melihat kembali pakaian yang telah diperagakan, nama acaranya 'Re-see'. "Di acara tersebut, rumah mode langsung spill total sehingga kita jadi tahu kualitas dan keunggulan bahan yang digunakan," katanya. Dean menjelaskan, selain fashion show, di PFW itu diselenggarakan juga peluncuran parfume, pameran arsip, dan beberapa agenda acara lainnya. "Semua jadwal yang diproduksi FHCM adalah on-schedule. Ini baik untuk kelancaran laju acara, sehingga kalian yang tergila-gila dengan koleksi Off White, tidak akan bersinggungan dengan pencinta mati Louis Vuitton," tambah Dean.