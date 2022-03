DAGING sapi Australia dengan kualitas A5, merupakan hidangan yang sangat mewah. Apalagi jika dikombinasikan dengan bahan-bahan khas Indonesia dan mulai jarang ditemui. Misalnya pelawan mashroom (jamur pelawan) dan buah lobi-lobi.

Di tangan Chef de Cuisine PA.SO.LA The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, chef Rizky Annisa daging tenderloin A5 disulap menjadi steak yang rasanya sangat premium yaitu menggunakan jamur pelawan khas Bangka Belitung dan lobi-lobi yang kini jarang ditemukan.

Chef Rizky memasak tenderloin dengan tingkat kematangan medium rare, kemudian lobi-lobi glasses, pelawan mashroom sauce, mash potato, chip sweet potato sebagai tekstur crunchy-nya, dan beberapa kondimen lainnya hingga garnish untuk mempermanis penampilan hidangan.

Lebih lanjut, jamur pelawan sendiri merupakan bahan yang jarang ditemukan sebagai topping atau sauce untuk steak. Ia pun mendapatkannya dalam keadaan kering, karena cukup langka. Meski demikian, chef Rizky tetap mencarinya dan mengkombinasikannya dengan perpaduan daging sapi premium khas Australia ini.

"Buah lobi-lobi kan tahu sendiri sekarang udah agak jarang, susah. Tapi kita tetap mencari bahan-bahan yang susah itu, semuanya," ujarnya dalam acara The Great Steak Escape di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Saat tim MNC Portal mencicipi steak tenderloin with pelawan mashroom sauce dan lobi-lobi glasses rasanya sangat kaya. Perpaduan gurih, asin, manis dan sedikit asam dari buah lobi-lobi menjadikan santapan ini sangat terasa mewah.

"Kami sajikan juga bahan-bahan dari lokal (Indonesia). Tingkat kematangan steaknya dibuat menjadi medium rare," terangnya.

Sementara itu Business Development Manager MLA Indonesia, Christian Haryanto menuturkan, adanya kegiatan ini juga sekaligus mengenalkan kepada masyarakat, bahwa potongan daging tak hanya sirloin dan tenderloin saja, namun ada bagian lainnya.

Menurutnya, masih banyak potongan daging lainnya selain sirloin dan tenderloin yang tak kalah enak. Untuk itu dengan mencoba hidangan daging sapi khas Australia di 24 restoran ini, bisa sekaligus mengenalkan kepada masyarakat tentang jenis-jenis potongan daging yang lainnya.

"Kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk menjelajahi berbagai potongan daging sapi Australia, di luar potongan yang sudah popular. Seperti sirloin dan tenderloin," katanya.

Anda bisa menikmati pengalaman menyantap daging kualitas A5 khas Australia, yaitu antara lain Sailendra Restaurant - JW Marriott Hotel Jakarta, AMUX Gourmet Restaurant, CASPAR, View Steak Bar - Fairmont Hotel, Alto Restaurant & Bar - Four Season, Cutt & Grill, Seasonal Taste - The Westin Jakarta, PA.SO.LA The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, La Brasserie - Le Meridien Jakarta, RIVA Grill Bar & Terrace - Wyndham Hotel Jakarta, Summer at The Pool - Swissotel Jakarta PIK Avenue, Steak Hotel by Holycow!, Bistrogram, Nusantara Restaurant - Mercure Jakarta Pantai Indah Kapuk, Portable Kitchen & Lounge, APREZ, SKYE Bar & Restaurant, Tucano's. Brazilian BBQ, Kenjiro, The Brotherhood of Gunawarman, Nara, Meatsmith, Tamarind & Lime, dan William's Casual Dining.