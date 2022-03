Rumah Makan Padang ternyata tak hanya ada di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Ya, restoran yang menyediakan hidangan khas Sumatera Barat ini memang digemari banyak orang, salah satunya artis Agnez Mo.

Belum lama ini Agnez Mo mengungkap bahwa makanan favoritnya adalah nasi Padang saat sesi wawancara dengan Recording Academy/Grammys. Hal ini membuatnya digadang-gadang menjadi duta nasi Padang internasional oleh para netizen.

Selain Agnez Mo, rupanya banyak juga bule-bule mancanegara yang tertarik mencicipi hidangan masakan padang ini. Oleh karena itu, para pebisnis kuliner pun membuka Rumah Makan Padang di luar negeri, salah satunya Upi Yuliastuti yang berasal dari Sumatera Barat.

Melansir situs The New York Times, Rabu (9/3/2022) Upi memiliki sebuah Rumah Makan Padang bernama Upi Jaya di Queens, New York, yang telah berdiri sejak tahun 2004. Selain sebagai pemilik restoran, Upi juga menjadi juru masak satu-satunya di restoran tersebut.

Rumah makan Padang ini menjadi salah satu restoran yang cukup populer, baik bagi orang lokal maupun orang Indonesia yang menetap di sana. Menariknya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mampir di rumah makan Upi Jaya ini saat ke Amerika Serikat.

BACA JUGA :Â Agnez Mo Sebut Nasi Padang Jadi Makanan Favoritnya saat Wawancara dengan Recording Academy/Grammys

BACA JUGA :Â Nasi Padang Jadi Makanan Favorit di Dubai, 100 Porsi Ludes Setiap Hari





Menu favorit yang paling laris adalah gulai nangka dan rendang. Tapi selain makanan khas Padang, ada pula makanan nusantara lainnya seperti gado-gado, ketoprak, gulai jengkol, terong balado, gulai kambing, karedok, sate ayam, dan masih banyak lainnya.

Dikutip dari kanal YouTube INDODIAMRIK, harga rendang di restoran ini ditaksir seharga 4,5 dolar AS atau sekitar Rp64 ribu. Lalu, untuk seporsi ayam gulai dibanderol seharga 11,75 dolar AS atau Rp181 ribu. Kemudian, untuk seporsi gulai cincang ditaksir seharga 14 dolar AS atau Rp 200 ribu, dan untuk gulai kambing ditaksir seharga 16,75 dolar AS atau Rp240 ribu. Wow! Harga yang cukup jauh berbeda ya jika dibandingkan dengan harga di Indonesia.

Meski ditaksir harga yang cukup mahal, tetapi vlogger Evans Ho mengakui jika rasa masakan di restoran itu memang sangat otentik. Bahkan, dia merekomendasikan kepada para pelancong ataupun warga Indonesia sekitar untuk mengunjungi tempat ini jika rindu masakan khas nusantara. "Keren. Gue rekomendasi ini tempat kalau ke New York cari Upi Jaya ya. Rumah Padang paling asli di Amerika," katanya. Setiap hidangan di restoran ini selalu dibumbui sesendok sambal serta cabai yang dihancurkan, yang memang menjadi ciri khas tersendiri dalam masakan Indonesia. Tak seperti di Indonesia, Rumah Makan Padang ini mengemas makanan take away alias dibawa pulang menggunakan styrofoam, bukan daun pisang tradisional. Lokasi tepatnya, restoran Upi Jaya ini berada di 76-04 Woodside Ave, Queens, NY 11373, Amerika Serikat. Jadi, jangan lupa mampir ya!