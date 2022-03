BPJS Kesehatan memastikan biaya tindakan transplantasi ginjal atau cangkok ginjal ditanggung pemerintah. Tata laksana tersebut menunjang keberhasilan pengobatan pasien ginjal kronik yang angka kasusnya terus bertambah.

Prof. Ali Ghufron Mukti selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan menjelaskan, upaya ini demi menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama pasien gagal ginjal yang harus menjalani tindakan cangkok ginjal.

Â

"Untuk angka biaya yang kami tanggung pada tatalaksana transplantasi ginjal itu sebesar Rp378 jutaan," kata Prof Ali dalam webinar Hari Ginjal Sedunia, belum lama ini.

Ia melanjutkan, selain transplantasi ginjal, tata laksana penanganan masalah ginjal lain yang ditanggung BPJS Kesehatan adalah hemodialisa 2 kali per minggu dengan biaya Rp92 juta per tahun dan CPAD Rp76 juta per tahun.

"Transplantasi ginjal menawarkan perbaikan kondisi yang lebih prima, baik dari sisi kualitas hidup maupun survival hidupnya dibandingkan hemodialisa ataupun CPAD," paparnya.

 BACA JUGA:Hari Ginjal Sedunia 2022: Ini 8 Cara Cegah Penyakit Ginjal

"Cuma memang ada kendala di sini seperti ketersediaan donor ginjal dan soal ketersediaan layanan ini di rumah sakit, karena belum semua rumah sakit bisa melakukan tindakan cangkok ginjal.

Siapa yang disarankan cangkok ginjal? Bicara soal kelompok pasien gangguan ginjal seperti apa yang disarankan lakukan transplantasi ginjal, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi dr Aida Lydia, SpPD-KGH, menerangkan, semua pasien gagal ginjal berpotensi cangkok ginjal. "Pada intinya, semua pasien gagal ginjal berpotensi menjalani transplantasi ginjal, kecuali pada keadaan tertentu," terang dr Aida. Pengecualian yang dimaksud dr Aida seperti usia pasien terlalu tua, di atas 70 tahun, kemudian apakah ada kecocokan antara donor dengan kondisi tubuh pasien, pun soal kesehatan calon pendonor yang menentukan kesehatan pasien di kemudian hari. "Poin lain yang akan dinilai dokter adalah soal kelayakan pasien menjalani operasi, dilihat komorbidnya, fungsi jantungnya, apakah si pasien menjalani operasi kuat atau tidak," terang dr Aida. Lokasi rumah sakit untuk cangkok ginjal yang ditanggung BPJS Kesehatan Ada 10 rumah sakit yang menerima operasi transplantasi ginjal. Berikut daftar rumah sakitnya: 1. RSUD Dr Zainoel Abidin 2. RSU Adam Malik 3. RSUP Dr Djamil Padang 4. RSUP Dr M Hoesin 5. RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo 6. RSUP Dr Kariadi 7. RSUP Dr Sardjito 8. RSUD Dr Soetomo Surabaya 9. RSUD Dr Saiful Anwar 10. RSUP Sanglah Denpasar