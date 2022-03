SESEORANG percaya bahwa stres bisa diredakan dengan makan atau ngemil. Kok bisa ya?

Dijelaskan Head of Category Plan and Activation Mondelez Indonesia Rizky Maulana Kurniawan, terjadi perubahan kebiasaan ngemil sejak tiga tahun belakangan. Lewat Survei The State of Snacking tahun ke-3 masyarakat semakin banyak yang suka ngemil.

"Di 2020 ini meningkat 3 kali lipat dari 2019 dan ngemil sebagai cara untuk comforting mereka dan siap menghadapi hari selanjutnya," ujarnya dalam keterangannya.

Malahan, ungkap Rizky, sebanyak 93 persen responden menganggap bahwa ngemil bisa membantu untuk menjaga kesehatan mental loh. Ya, ngemil menjadi satu kegiatan yang menyenangkan apalagi dilakukan selepas bekerja.

"Karena saat ngemil membuat orang merasa lebih rileks, jadi bukan hanya baik untuk fisik tapi juga mental," terangnya.

Dari survei ini pula, sebut Rizky, terdapat 72 persen ngemil utk self reward. Temuan ini cukup menarik dan membuat Psikologi TigaGenerasi Saskhya Aulia Prima MPsi menjelaskan lebih lanjut. "Menariknya adalah masyarakat sekarang sudah mulai terbuka, gak hanya jaga kesehatan fisik, tapi juga kesehatan emosional dan mental," ujarnya. Lalu kenapa orang ngemil bisa membuat mereka makin rileks ya? Begitu juga ngemil dijadikan sebagai self reward dalam rutinitas keseharian. "Sebenarnya kenapa ngemil ini bisa jadi self reward. Ternyata cara ini ada sesuatu untuk feel good atau hormon dopamine meningkat." Lalu kegiatan mengunyah sendiri, dipercaya menghilangkan merasa stres, cemas, karena snacking menciptakaan perasaan senang," imbuh dia. Di sisi lain, adanya jam ngemil juga bagus dibuat. Selain itu, pilihan camilan juga beragam agar tak membosankan. "Justru kegiatan ini juga sangat membantu, apalagi kalau jam kerja ini butuh break dan tak butuh waktu lama untuk dilakukan," ucapnya.