KISRUH soal klaim tampil di Paris Fashion Week terus bergulir. Kali ini datang dari brand parfum lokal HMNS yang datang dengan kabar permintaan maaf.

Ya, HMNS sebelumnya mengaku terlibat dalam pagelaran Paris Fashion Week 2022. Koleksi mereka yang bernama Ambar Janna diaku rilis secara global pertama kali di Paris Fashion Week.

Belum lama ini, melalui Instagram HMNS menarik pernyataan soal terlibat di Paris Fashion Week. Brand parfum lokal tersebut pun meminta maaf atas pernyataan keliru tersebut yang sejatinya sempat membuat gaduh publik.

"Mengatakan HMNS bagian dari Paris Fashion Week tanpa penjelasan spesifik sehingga menimbulkan misleading pada akhirnya kita sadari adalah keputusan yang salah," kata HMNS dalam pernyataan resminya, dikutip MNC Portal, Kamis (10/3/2022).

Brand tersebut pun tidak membenarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang mengaitkan HMNS dengan Paris Fashion Week. Kekeliruan diakui mereka dan karena itu permintaan maaf pun keluar.

"Terlepas HMNS berpartisipasi di acara tersebut karena merasa event tersebut adalah kesempatan yang tepat untuk bisa menyuarakan gagasan besar kita di kancah Internasional, tentu tetap tidak membenarkan cara komunikasi yang kita lakukan dalam campaign yang berlangsung," terang HMNS.

"Tim HMNS memohon maaf karena kita tidak berhasil memberikan informasi yang sepenuhnya kepada kamu, yang berujung misunderstanding dan misexpectation," tambahnya.

Pengakuan bersalah pun dilontarkan brand ini bahwa sebagai brand yang masih muda dan terlalu bersemangat saat mendapat kesempatan untuk tampil di luar negeri, timnya melewatkan detail penting. "Dari hal itu, semoga kita kembali belajar untuk berkomunikasi lebih baik," melengkapi.

Pernyataan HMNS ini pun direspons luar biasa oleh netizen. Kebanyakan dari mereka terus mendukung brand tersebut untuk berkembang dan berharap pengalaman ini jadi pembelajaran penting di kemudian hari.

"Still so proud of you guys. Always have, always will!," kata @puchh.

"Sebenarnya, tanpa bawa Paris pun produk kalian masih worth it dan aku masih mau beli kok," komen @litmu**.

"Nah, mending klarifikasi kayak gini. Singkat padat jelas. Enggak kayak thread HMNS di Twitter, berbelit-belit dan kebanyakan promosi Ambar Janna doang," komen @fauxshopaho***.

"Mantap min, mau terima kritikan dan masukan," tulis @alfian***.

"Denial mulu min, kalau enggak ketahuan pasti bakal tetap ngakunya ikut Paris Fashion Week," celetuk @kypkev****.