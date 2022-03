FASHION Division sebagai penanggung jawab hadirnya beberapa brand lokal di Paris Fashion Show during Paris Fashion Week 2022 akhirnya angkat suara. Permintaan maaf dihaturkan atas peristiwa belakangan ini.

Dalam pernyataan resminya, Fashion Division (FD) menjelaskan bahwa terjadi banyak miskomunikasi di media sosial yang akhirnya membuat mereka harus menerangkan beberapa hal.

Terlepas dari itu, permintaan maaf dihaturkan dari tim mereka untuk masyarakat Indonesia yang merasa tersakiti dan terkhianati. FD memastikan kejadian seperti ini tak terulang kembali.

"Kami tidak memiliki niat untuk berbohong atau menyakiti siapapun. Berita ini telah membuat banyak dampak, begitu juga pada reputasi kami. Hal ini tentunya menyakitkan seluruh tim," terang FD dalam keterangan resmi di Instagram, dikutip MNC Portal, Kamis (10/3/2022).

FD mengaku berusaha memberikan yang terbaik untuk menyediakan fashion platform bagi para klien. Sejak awal tujuan mereka hanya untuk mengantarkan brand-brand ini agar bisa tampil di Perancis dan pasar Internasional.

Mereka melanjutkan dengan pernyataan maaf. FD pun memastikan akan melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap mereka.

"Khususnya bagi warga negara Indonesia yang merasa terkhianati atau tersakiti oleh masalah ini, kami mohon maaf dan kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membangun kepercayaan Anda,"

"Kedepannya kami akan lebih berhati-hati dan memastikan bahwa situasi seperti ini tidak terjadi lagi," sambungnya.

Sebelum menutup pernyataan, FD menghaturkan terima kasih atas segala perhatian yang diberikan terhadap event Paris Fashion Show during Paris Fashion Week 2022.

"Terima kasih telah membawa masalah ini menjadi perhatian kami. Meskipun Fashion Division telah melahirkan berbagai macam fashion program selama 7 tahun ini, kami selalu memiliki ruang untuk perbaikan. Feedback dari Anda sangatlah penting untuk proses itu," terang FD.

"Thank you for sticking with us, even when our hands are slippery," tutupnya.

Dalam pernyataan resmi tersebut, dijelaskan juga beberapa nama desainer yang terlibat. Mereka terbagi menjadi dua sesi, show pada 5 Maret dan 6 Maret.

Para desainer yang menjadi tanggung jawab FD tampil di 5 Maret 2022 antara lain Harry Halim, Carol Chen, Purana X Amero, Hanyutan, Adra X HMNS, Aksu, Binus, Ciputra University, Lasalle Surabaya, Am by Anggitasari, Adiza, Elima X TBF and Ver erte.

Sementara itu, desainer yang show di 6 Maret 2022 dijelaskan FD merupakan tanggung jawab GEKRAFS. "Tim kami tidak pernah bertemu dengan desainer maupun para KOL. Kami hanya bekerja sebagai event organizer pada hari tersebut," terang FD.

Desainer yang show pada 6 Maret 2022 antara lain Scarlett X IKYK, Greenlight X Ican Harem, 3 Second X Danjyo Hiyoji, La Sabelle X Em En Hair Design, Brand no brand, Yanti Adeni X Ayam Geprek Bensu, Dekranasda Banjar Baru, Chayra by Tika Ramlan, Hipmi carries teh Shade Signature X Kosme Mask Brand, Shade Mulks + Dr Lid.