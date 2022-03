JAKARTA, Okezone.com– Sebagai apresiasi bagi para penggunanya, Shopee menghadirkan kampanye Shopee 3.15 Hari Belanja Konsumen yang menawarkan berbagai promo menarik untuk memanjakan para penggunanya. Pada hari puncak kampanye nanti, pengguna bisa berbelanja sambil menikmati penawaran seperti Gratis Ongkir RP0 Semua Toko, Voucher Kaget SPayLater s/d 3.15JT dan 7x Flash Sale Handphone RP1.000.

King Nassar, Penyanyi mengungkapkan “Aku ingin mengajak semua orang untuk bisa merayakan hari mu dan merasakan berbagai kenyamanan dan kebahagiaan seperti seorang king and queen. Shopee selalu mengerti yang diinginkan oleh para penggunanya dan kehadiran Shopee 3.15 Hari Belanja Konsumen ini adalah jawabannya. Khususnya pada hari puncak 3.15 di tanggal 15 Maret nanti, selama satu hari penuh kamu akan dimanjakan dengan luapan promo dan treats yang secara khusus dihadirkan oleh Shopee untuk bisa membuatmu merasa seperti king and queen!”

Tidak hanya itu, Shopee juga telah menyiapkan ragam treats dan keseruan lainnya yang bisa membuat para pengguna merasa seperti king and queen di hari puncak kampanye tanggal 15 Maret nanti. Penasaran kan apa saja penawaran spesial yang sudah menanti para pengguna?

1. Siap-siap countdown menuju hari puncak kampanye 3.15 dengan memanfaatkan Midnight Sale!

Bagi sebagian orang, saat-saat sebelum tidur adalah jam rawan untuk ngintip dan berbelanja online nih! Dan untuk itu, dimulai dari tanggal 15 Maret tepat pukul 00.00 - 02.00 WIB, Shopee sudah menyiapkan Midnight Sale yang bisa nemenin kamu checkout barang-barang di keranjang Shopee-mu. Kamu bisa menikmati Flash Sale iPhone RP1000 serta Voucher Cashback 100%. Jangan lupa akan ada Diskon s/d 1JT tiap jam nya. Tidak hanya sampai disitu, selama satu hari penuh kamu juga bisa berbelanja dengan menikmati Gratis Ongkir RP0 di Semua Toko loh!

2. Buat momen belanja kebutuhan rumah jadi lebih menyenangkan!

Say no more to ribet! Karena dengan memanfaatkan ragam promo yang ditawarkan Supermarket Sale, momen berbelanja bahan kebutuhan rumahmu pun bisa jadi lebih menyenangkan. Kamu bisa mengakses berbagai produk kebutuhan rumah tangga dengan praktis dan nyaman dengan memanfaatkan ragam penawaran seperti Big Brands Rush Hour dimana kamu bisa menikmati storewide diskon s/d 90% dari mitra brand yang diberikan selama Supermarket Sale berlangsung dari pukul 07.00 - 09.00 WIB. Dilanjut pukul 09.00 - 10.00 WIB, Shopee akan menghadirkan juga Ekstra Voucher Cashback 100% khusus buat kamu!

3. Saatnya tampil stylish dan makin up to date!

Buat yang pengen ganti gadget baru atau perlu isi pulsa dan bayar tagihan, jangan khawatir karena Elektronik, Pulsa & Tagihan Sale hadir dari pukul 17.00 - 19.00 WIB khusus buat kamu! Selama Elektronik, Pulsa & Tagihan Sale berlangsung, akan ada Flash Sale Serba Seribu juga loh, dimana kamu bisa mengakses berbagai produk gadget & elektronik dengan harga RP1.000!

Kalau buat kamu para fashionista, jangan sedih! Karena Shopee juga sudah menyiapkan Fashion Sale yang akan berlangsung dari pukul 13.00 - 16.00 WIB. Kamu bisa mengakses ragam fashion item yang sesuai dengan preferensimu sambil menikmati berbagai penawaran menarik yang ada selama Fashion Sale berlangsung seperti Cashback s/d 15RB. Dan dari pukul 16.00 - 17.00 WIB, Shopee kembali memberikan Ekstra Voucher yang tentu sayang untuk kamu lewatkan! Jangan lupa, gunakan fitur Ingatkan Diskon supaya kamu ga ketinggalan promo-promonya ya!

4. Memanfaatkan Rumah dan Hobi Sale untuk menunjang hobimu!

Kalau kamu punya hobi baru atau mau kembali menekuni hobi lamamu di tahun 2022 ini, saatnya kamu manfaatkan Rumah dan Hobi Sale. Kamu bisa memenuhi berbagai kebutuhan yang bisa menunjang hobimu dengan memanfaatkan banyak penawaran menarik seperti seperti Murah Lebay dan Voucher Toko 50% selama periode Rumah dan Hobi Sale berlangsung dari pukul 10.00 - 12.00 WIB di tanggal 15 Maret. Dan dengan menggunakan SPayLater, kamu juga bisa mengakses ratusan produk dengan pilihan cicilan 0% per bulan dan cicilan bunga rendah lainnya loh!

Untuk mengakhiri kemeriahan puncak kampanye Shopee 3.15 Hari Belanja Konsumen, Late Night Sale juga akan hadir dari pukul 21.00 - 24.00 WIB dan menemanimu sebelum tidur loh! Dan selama Late Night Sale berlangsung, akan ada Flash Sale Samsung Galaxy Rp1.000 yang sayang banget jika tidak kamu ikuti! Jangan lupa, akan ada Share & Win S/D 2.5 JT yang masih bisa kamu ikuti hingga tanggal 15 Maret nanti.

Banyak banget kan penawaran menarik yang bisa kamu manfaatkan dan membuat kamu merasa bak king and queen selama satu hari penuh sembari merayakan hari puncak kampanye Shopee 3.15 Hari Belanja Konsumen? Catat tanggalnya dan jangan sampai kelewatan ya!

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Shopee 3.15 Hari Belanja Konsumen kunjungi https://shopee.co.id/m/3-15-hari-belanja-konsumen. Unduh Shopee secara gratis di App Store atau Google Play Store.

