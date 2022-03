DESAINER Vivi Zubedi termasuk salah satu yang tampil di ajang GEKRAFS Paris Fashion Show during Paris Fashion Week 2022. Ia membawa UMKM Dekranasda Banjarbaru untuk memperkenalkan kain Sasirangan.

Sadar akan banyaknya informasi yang keliru terkait dengan keterlibatan beberapa desainer di Paris Fashion Show, Vivi Zubedi pun angkat bicara. Ia menegaskan bahwa sejak awal informasi yang disampaikannya tidak pernah mencatut Paris Fashion Week 2022.

"Sejak awal, kami informasikan keterlibatan kami itu di Paris Fashion Show during Paris Fashion Week 2022. Saya pikir, teman-teman harus bijak berkomentar karena bukan berarti satu yang berbuat keliru, semua kena dampaknya," kata Vivi Zubedi dalam keterangan resmi di Instagram, dikutip MNC Portal, Jumat (11/3/2022).

Ketua Dekranasda Banjarbaru tersebut menegaskan bahwa penggunaan kata during yang disematkan dalam show-nya tersebut memang sudah sesuai dengan anjuran Fédération de la Haute Couture de la Mode (FHCM). Artinya, show-nya di Paris bagian dari OFF Schedule Paris Fashion Week 2022.

"Kenapa ada duringnya? Ya, karena kami melakukannya 'during' Paris Fashion Week dan enggak ada masalah dengan hal itu. So, what's the problem? Paris Fashion Show during Paris Fashion Week itu OFF Schedule-nya PFW dan itu yang selalu kami sampaikan dari awal," terangnya.

Vivi pun mempertanyakan sejak awal saat niatan kerjasama GEKRAFS muncul. Dan dijelaskan bahwa memang show di Paris tersebut adalah Paris Fashion Show, bukan Paris Fashion Week.

"Karena, enggak mungkin ini Paris Fashion Week. Saya sudah berada di stage Internasional berkali-kali, so I know the rules," tegasnya.

Ia mengatakan, beberapa pihak yang kemudian mengklaim tampil di Paris Fashion Week, mungkin mereka kurang teredukasi.

"Jadi, kalau ada segelintir pihak yang mencatutkan Paris Fashion Week, saya pikir itu karena mereka kurang informasi saja, bukan ada unsur kesengajaan," paparnya.

"Di luar itu, selama tidak menggunakan logo Paris Fashion Week, actually that's fine," tambah Vivi Zubedi.

Kesediaan Vivi Zubedi membawa Dekranasda Banjarbaru tampil di Paris adalah untuk memperkenalkan UMKM batik Sasirangan. Menurutnya, hadir di Paris Fashion Show memang langkah yang mesti dilalui setiap brand yang mau go internasional. "Terutama untuk brand pemula apalagi saya bawa UMKM, semua karya pengrajin itu enggak mungkin bisa langsung on stage Internasional seperti saya misalnya yang sudah tampil di New York Fashion Week karena memang ada tahapan-tahapannya untuk suatu brand bisa diakui secara resmi di mata dunia," tambahnya. Di kesempatan itu Vivi sangat berharap kepada masyarakat Indonesia agar lebih suportif terhadap anak bangsa yang sedang berjuang membawa nama harum Indonesia di mata dunia. Terlebih, apa yang dibawa timnya itu adalah sesuatu yang sangat etnik yaitu batik Banjarbaru. "So, mari kita saling support apapun yang bisa kita lakukan, terlebih itu bermanfaat untuk khalayak banyak. Kalau belum bisa support, at least kasih respons positif supaya kita bisa sama-sama bangkit di masa pandemi ini," pinta Vivi. "Poin yang perlu diperhatikan adalah bagaimana usaha yang sudah dilakukan bangsa kita untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif yang kita miliki agar dilirik negara luar. Toh semua tujuannya positif, kami berusaha berkontribusi membangkitkan kembali ekonomi kita yang sempat terpuruk," tambahnya.