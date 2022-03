CHEF Marinka mengejutkan publik dengan unggahan terbaru di Instagram. Lama tak membagikan foto, istri dari bule Belanda bernama Peter Lufting itu dinilai netizen makin bersinar.

Dari unggahan yang dibagikan, Chef Marinka terlihat glowing sekali dengan tampilan feminin. Sang suami pun coba mengimbangi tampilan cute Chef Marinka dengan kemeja yang dikenakannya.

Secara detail, Chef Marinka mengenakan baju lengan panjang hitam dengan bagian dada terbuka agak lebar. Ia padukan atasan tersebut dengan rok bermotif menggemaskan dengan basic nude-corral.

Penggunaan aksesori seperti fringes earrings fuschia lalu gelang bertuliskan 'fun' dan clutch hitam yang dipegang membuat gayanya benar-benar sangat young. Riasan wajah bergaya Korean Look menyempurnakan semuanya.

Di sampingnya berdiri sang suami yang mengenakan kemeja open collar bermotif juga. Namun agar tampilannya tidak terlalu casual, Peter menambahan blazer santai dengan celana chino sebagai bawahannya.

Tampilan pasangan suami istri ini benar-benar kompak. Chef Marinka tampil cantik, sang suami menawan terlebih di foto ini Peter memberikan senyuman ke arah kamera, tidak seperti Chef Marinka yang lebih fierce.

So, seperti apa komentar netizen melihat dua sejoli ini akhirnya mengunggah foto kemesraan lagi di media sosial?

"Roknya gemes banget chef," kata @hello.yen***. Chef Marinka membocorkan darimana dia mendapatkan rok tersebut, "It's from Calla The Label," jawabnya.

"Kecenya chef idolaku ini," tulis @awan*****.

"Orang kaya semua :( kapan nasib saya gitu," keluh @dodo9090****.

"Chef bumil tetap cantik," puji @yulianavenesiap****.

"So very pretty," puji @adhamm***.

"Gila! Cantiknya enggak ada obat, chef," komen @marinkalo****.

(hel)