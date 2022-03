FUSION food sukses menarik minat para pencinta kuliner karena hidangannya mampu memberi pengalaman baru yang unik dan berkesan. Makanan ini juga cocok untuk para milenial yang selalu menyukai dan tertantang mencoba hal baru.

Fusion food sendiri merupakan teknik menggabungkan dua jenis makanan menjadi kuliner baru. Konsep ini sebenarnya sudah nggak asing lagi mengingat banyaknya kreasi netizen yang viral di dunia maya, seperti burger rendang, kebab nasi padang, hingga steak tempe. Menarik bukan?

Melihat antusias masyarakat dengan food fusion, para pebisnis kuliner pun terpacu membuat kreasi serta inovasi terbaru, salah satunya YELLO Hotel Manggarai. Baru-baru ini, YELLO Hotel Manggarai menciptakan aneka menu fusion food kolaborasi antara Sapapua Sagu dengan Edashi Edamame.

MNC Portal Indonesia berkesempatan melihat Chef Chrisentianus Widyo, Chef & Beverage Manager YELLO Hotel Manggarai, melakukan demo masak saat mengolah beberapa menu terbarunya. Menu-menu ini juga bisa kamu buat di rumah, lho. Apa saja? Simak selengkapnya berikut ini.

Cara pembuatan tahu walik sama seperti membuat gorengan pada umumnya, tapi versi sehat karena menggunakan pati sagu dari Sasapua. Pertama, siapkan tahu sumedang yang sudah dipotong segitiga lalu balik kulit tahu tersebut, sehingga bagian dalam tahu berada di luar dan sebaliknya.

Ada tips dari Chef Chrisentianus, katanya, diamkan tahu dalam air es batu selama 15 menit untuk membentuk rongga dalam tahu. Dengan begitu, Tahu Walik akan menjadi lebih mengembang dengan sempurna saat digoreng.

Lanjut, masukkan adonan yang berisi tepung sagu, ayam, putih telur, dan daun bawang ke dalam tahu tersebut. Lalu, panaskan minyak goreng dan goreng tahu hingga sekitar 10-15 menit. Setelah warna tahu sudah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Selesai. Mudah kan? Kamu bisa tambah sambal ataupun saus kacang sebagai bumbunya sesuai selera.

"Sagu Sapapua ini membuat hidangan menjadi lebih crunchy dan yang terpenting Sagu Sapapua ini asli, itu terlihat dari warnanya yang agak sedikit kecoklatan berbeda dengan sagu lain yang warnanya itu putih sekali," kata Chef Chrisentianus dalam acara Fun Food For Health with Sapapua and Edashi di Rooftop YELLO Hotel, Kamis (10/3/2022).

Colenak Cheese ini merupakan sajian tape dan sagu panggang dengan topping keju dan kelapa karamel di atasnya. Cara membuatnya terbilang cukup mudah. Kamu hanya perlu menghancurkan tape, lalu campur dengan sagu Sapapua, margarin serta keju parut menjadi sebuah adonan. Aduk sampai merata, lalu bentuk adonan sesuai selera dan goreng di minyak panas secukupnya. Tunggu hingga kedua sisinya berwarna kecoklatan, lalu tiriskan. Selesai. Berikan parutan kelapa serta gula jawa di atasnya agar sajian Colenak Cheese terasa lebih lezat.

3. Edamame Cabe Garam

Sesuai namanya, menu ini adalah sajian edamame dengan cabai, garam dan bumbu spesial. Cara membuatnya sangat mudah. Kamu bisa pakai edamame dari Edashi agar lebih instan. Tak perlu repot-repot, kamu hanya perlu menuang sedikit air panas pada edamame dari Edashi dan rendam selama kurang lebih 2 menit. Setelah itu, tiriskan dan siap disantap. Untuk membuat edamame cabe garam, siapkan panci dan panaskan minyak. Kemudian, masukkan cabe, irisan bawang putih, bubuk kaldu, lada, dan garam. Setelah itu, masukkan edamame dan tumis sebentar hingga harum. Lalu, angkat. Selesai, Edamame Cabe Garam pun sudah siap disajikan. Selain ketiga menu di atas, YELLO Hotel juga menyuguhkan lima menu fusion food edamame dan sagu yang kekinian lainnya. Di antaranya Fruity Cendol Edamame, Cappuccino Rangin, Cheesy Edamame, Wingko Kinca, dan Prawn Crispy Mayo. Selain lezat, sajian istimewa ini juga menyehatkan, lho. Nelda Hermawan, Head of Commercial, ANJ, menjelaskan bahwa sagu adalah salah satu pangan lokal yang memiliki banyak manfaat, seperti kaya akan karbohidrat, mengandung kadar gula serta lemak yang rendah, sehingga sagu sangat cocok bagi penderita diabetes. Sementara edamame sendiri adalah sumber protein nabati yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Diantaranya mengandung antioksidan, zat besi, dan kalsium. Kedua bahan pangan tersebut dinilai sangat sempurna jika berkolaborasi menjadi satu menu hidangan. โ€œSelama ini, sagu kebanyakan diolah menjadi makanan tradisional. Oleh karena itu, kami sangat bersemangat untuk berkolaborasi dengan YELLO Hotel Manggarai dalam berinovasi mengolah sagu dan edamame menjadi berbagai menu yang kekinian,โ€ ujar Nelda. Nah, buat kamu yang ingin mencicipi berbagai sajian dari sagu dan edamame, kamu bisa langsung datang ke Peron Sky Cafe yang terletak di Rooftop YELLO Hotel Manggarai mulai pukul 17.00-23.00 WIB. Tenang saja, harga yang ditawarkan cukup ramah di kantong kok. Saat berkunjung, jangan lupa gunakan masker dan patuhi protokol kesehatan, ya!