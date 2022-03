MODEL rambut Mahalini Raharja selalu melengkapi gayanya yang seksi dan kekinian. Apalagi Mahalini Raharja memiliki paras cantik nan menawan. Tak hanya netizen, putra sulung komedian Sule, Rizky Febian pun ikut terpincut melihatnya.

Gadis asal Bali ini memang memiliki daya pikat tersendiri. Dengan pesona kecantikan ala gadis Bali, model rambut apapun selalu terlihat cocok di wajah Mahalini. Tak percaya? Lihat saja lima potret berikut ini, dikutip dari Instagram @mahaliniraharja, Jumat (11/3/2022).

1. Bun hairstyle





(Model Rambut Mahalini Raharja, Foto: @mahaliniraharja/Instagram)

Di potret terbarunya, Mahalini Raharja tampil cantik dengan model rambut cepol alias bun hairstyle. Dia menyisakan dua poni yang menjuntai manis untuk memberi kesan messy yang seksi pada penampilannya. Pulasan makeup flawless look dan lipstik ombre berwarna pink membuat wajahnya terlihat begitu memesona. Bulu mata lentik serta alis yang on fleek semakin menyempurnakan penampilannya.

Dipadukan dengan tank top krem dan outer yang melorot, Mahalini pun tampak begitu seksi di sini. Dia memang tak pernah gagal mencuri perhatian. "Cantikkk kebangetannn," kata han*****.

2. Wavy hair





(Model Rambut Mahalini Raharja, Foto: @mahaliniraharja/Instagram)

Mahalini Raharja tampak memesona dengan sentuhan styling wavy pada rambut panjangnya. Rambutnya ditata ke samping membuat volume rambut bagian atas terlihat lebih tebal di sini. Sementara wajahnya dirias cantik dengan makeup soft glam look dan lipstik matte berwarna nude. Kontak lens biru yang menyala disertai bulu mata lentik membuat pesonanya semakin bertambah.

Dipadukan dengan kemeja hijau emerald beraksen manik-manik, gaya Mahalini pun semakin ciamik di potret ini. Apalagi posenya sambil memegang bibir bawah seperti ini. Mahalini sukses membuat netizen terpana. "Pliss Idola gw gak ada obat," kata mah*****.

3. Rambut lurus





(Model Rambut Mahalini Raharja, Foto: @mahaliniraharja/Instagram)

Mahalini Raharja tampil cantik dengan model rambut lurusnya. Gaya rambut ini memang memberi kesan feminin yang anggun pada wanita. Lihat saja pesona Mahalini di potret ini. Dengan pulasan makeup flawless look dan blush on yang merona, pesona kecantikan Mahalini terlihat begitu terpancar. Bulu mata lentik serta alis yang on fleek semakin menyempurnakan penampilannya. Sambil berpose memangku dagu dan ekspresi fierce, Mahalini Raharja tampak begitu menawan. So gorgeous!

4. Ponytail

(Model Rambut Mahalini Raharja, Foto: @mahaliniraharja/Instagram) Ponytail atau kuncir kuda memang kerap dipilih wanita untuk menata rambut menjadi cantik, tak terkecuali Mahalini Raharja. Gaya rambut ini terbilang praktis dan bisa memberi kesan rapi yang manis dalam sehari-hari. Mahalini sengaja menyisakan dua poni yang menjuntai di kedua sisi agar lebih manis. Dipadukan dengan outfit serba putih, pesona kecantikannya pun semakin berseri di sini. Sambil tersenyum manja dan memejamkan mata, Mahalini tampak begitu menggemaskan. Cute! 5. Half ponytail

(Model Rambut Mahalini Raharja, Foto: @mahaliniraharja/Instagram) Mahalini Raharja terlihat begitu manis dengan model rambut half ponytail alias kuncir setengah. Dia juga memberi sentuhan styling wavy agar lebih memesona. Dengan pulasan makeup flawless dan lipstik nude, pesona Mahalini pun semakin membara di potret ini. Bulu mata lentik dengan eyeliner putih yang runcing membuat mata indah Mahalini sukses menghipnotis pandangan publik. Dalam balutan dress putih model sleeveless, pesona Mahalini pun semakin maksimal. Dia memang tak pernah gagal soal memadupadankan busana. Perfect!