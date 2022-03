KEJUTAN lagi-lagi diberikan oleh dewan juri Masterchef Indonesia Season 9. Mereka memberikan tantangan yang sangat tidak disangka dalam episode hari ini, Sabtu (12/3/2022).

Setelah menyelesaikan ronde eliminasi pertama Gallery MasterChef Indonesia yakni peserta wajib memasak dalam satu tim, ketiga juri lantas meminta peserta yang tersisa berjuang di tantangan kedua untuk tetap satu tim.

"Kalian tetap di pair sebagai satu tim, dan bebas memasak apa aja, waktunya kali ini 45 menit," ujar Chef Renatta membuka penjelasan.

Setelah itu, juri mempersilakan setiap tim berdiskusi hendak memasak apa. Setelah itu, Chef Juna meminta para peserta ke kitchen belanja dan mengambil bahan. Tiba-tiba kejutan datang.

"Silakan turunkan bahan belanjaan kalian, dan di sini kita akan membagi dua bahan kalian dan kalian akan duel dengan rekan satu tim kalian," ungkap Chef Juna sambil tersenyum.

Mendapati pengumuman itu, seluruh peserta terkejut bukan main. Sesuai nama tantangannya yakni unexpected battle, seluruh kontestan tentu tidak ada yang menyangka bahwa mereka yang awalnya disuruh satu tim namun tiba-tiba disuruh berduel satu sama lain.

"What?! C'mon chef," ucap Palitho speechless.

"Challenge kedua ini bener-bener unexpected battle sih. Awalnya setim, tiba-tiba dipecah. Wah asli galeri MasterChef you can't know what's gonna happen," ujar Cheryl terkejut.

Sementara peserta yang di galeri terkejut hingga kebingungan, para penonton pun tentu sangat menikmati "kejutan" tersebut. Hal ini terlihat dari komentar-komentar di akun Instagram @masterchefina yang bahkan menyamakan tantangan kali ini seperti serial populer yakni Squid Game. "Gila keren banget sumpah challenge-nya," komentar seorang netizen girang. "Squid Game ini mah," ungkap netizen lainnya. "Unpredictable. Seru !!!!!" tulis warganet yang lain.