MOMEN langka tercipta di gelaran Masterchef Indonesia Season 9 episode hari ini, Sabtu (12/3/2022). Ketiga juri yakni Chef Juna, Chef Renatta, dan Chef Arnold kompak memuji habis-habisan seorang peserta.

Peserta itu adalah Teresa Machel Wie atau akrab disapa Machel. Ia sukses membuat dewan juri terpikat dengan hidangan yang dibuat. Menariknya itu bukan keseluruhan menu, melainkan satu kondimen saja yakni sambal meksiko salsa roja.

Dalam tantangan unexpected battle, peserta cantik asal Bekasi ini berhadapan dengan Cheryl yang awalnya sepakat menghidangkan Mexican Food. Machel dan Cheryl pun akhirnya sama-sama memasak menu Chicken Fajitas.

Saat penjurian, terdapat beberapa kekurangan pada makanan yang disajikan Machel, namun justru itu menjadi kelebihan dari Cheryl. Hal tersebut pun menjadi sorotan dewan juri.

"Machel um di sini sayangnya potongan ayam kamu gak ada yang pas ya. Your rice itu ga enak ya, demek (re: tidak keruan). That’s very dry, tidak cocok untuk hidangan Mexican seperti ini," ulas Chef Juna untuk hidangan Machel.

"Cheryl, lime rice bisa ditambahkan lagi, everythings is good cuma di sini kamu masalah komposisi aja," ucap Chef Renatta terhadap menu Cheryl.

Namun tampaknya sambal salsa roja Machel menjadi game changer. Dari komentar juri semuanya kompak memuji habis-habisan.

"Okay Machel, flavour is good, presentasi bisa diperbaiki lagi, tapi di sini tortilla-nya kering but your salsa is very very good, dan justru salsa roja itu yang bikin keseluruhan hidangan kamu enak," ucap Chef Renatta.

"That salsa roja itu enak banget," timpal Chef Arnold.

Dikarenakan Machel dan Cheryl masing-masing melebihi kelebihan dan kekurangan yang saling bersilangan, juri pun mengaku sempat kesulitan menentukan pemenangnya.

Namun, salsa roja berhasil membawa Machel menjadi peserta yang lolos dari pressure test dan otomatis melangkah ke babak berikutnya.

"Setelah berdiskusi, we’re agree disagree, tapi kita memutuskan untuk Machel, kamu yang aman," ujar Chef Juna mengumumkan hasil penjurian.