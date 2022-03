ARSYAN membuat juri MasterChef Indonesia Season 9 kebingungan hingga terheran-heran dengan hidangan kue tart lemon meringue yang dibutnya. Hal ini karena saat dicicipi, dessert tersebut tidak terasa seperti lemon. Namun, Arsyan keukeuh bahwa ia menggunakan jeruk lime hingga akhirnya juri melakukan "interogasi" kepada dirinya.

"Are you sure kamu pakai lime?" ucap Chef Renatta menyelisik, dikutip dari tayangan MasterChef Indonesia Season 9 di layar kaca RCTI, Sabtu (12/3/2022).

"For the garnish? Yes," jawab Arsyan yakin.

Selama beberapa saat Chef Renatta yang merasakan hal janggal pun tampak memelototi kue milik peserta asal Jakarta itu. Melihat hal tersebut, Chef Juna pun sampai maju dan ikut memeriksa.

"Yang putihnya kamu pakai apa?" tanya Chef Juna.

"Yang putih aku pakai lemon grass," jawab Arsyan.

Masih tidak percaya dengan jawaban Arsyan, Chef Renatta kembali menanyakan apakah dia benar-benar menggunakan lemon.

"You sure its lime, jeruk nipis?" tanya Chef Renatta meyakinkan lagi.

"Yang agak grenjel-grenjel," ungkap Arsyan.

Ternyata terungkap bahwa Arsyan salah menyebut jeruk purut sebagai jeruk nipis saat menyebut ciri-ciri fisik jeruk yang dipakai. Hal itu pun membuat Chef Renatta "meledek" peserta yang berprofesi sebagai seorang pemilik kafe burger tersebut. "Dia pakai jeruk purut sih pantesan, lagi enak-enak makan tart lemon, jadi keinget soto betawi," celetuk Chef Renatta.