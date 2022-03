VELOVE Vexia merayakan ulang tahun ke-32 hari ini, Minggu (13/2022). Bertambah usia, putri pengacara OC Kaligis tersebut semakin cantik dan memesona.

Pesona Velove Vexia seperti tak memudar dimakan waktu. Berikut 6 potret Velove Vexia yang makin cantik dan memesona di usia 32, dirangkum dari akun Instagram pribadinya.

Cantik dengan Outfit serba hitam

Pertama ada potret Velove Vexia saat mengunjungi The National Gallery, London. Velove tampil cantik mengenakan coat dan legging warna hitam. Rambut panjang yang tergerai membuatnya semakin menawan.

Selain itu, Velove juga memakai sling bag warna biru muda. Gayanya makin stylish dengan memakai sneakers warna putih.

Cantik dan elegan

Foto ini memperlihatkan karakter Velove yang tenang dan elegan. Ia salah seorang artis yang tidak terlalu mengumbar kehidupan pribadinya dan sisi misterius itu berhasil ter-capture di foto ini.

Velove di sini mengenakan kemeja putih dengan gelang rantai emas yang tampak mewah. Matanya tajam melihat ke arah lensa kamera membuatnya terlihat percaya diri.

Pretty Style

Gaya berikutnya adalah pretty chic. Di sini Velove mengenakan dress peach-nude dengan ornamen layers di bagian pundah. Kembali, kita bisa lihat matanya benar-benar indah menatap ke sisi luar kamera. Cantiknya enggak ada lawan!

Adorable!

Sebagai selebriti yang sering mondar-mandir di majalah fashion, Velove tahu betul bagaimana terlihat adorable di depan kamera. Lihat saja foto ini, so cute!

Dia mengenakan topi alas Inggris namun dengan busana yang sangat chic modern. Gaya rambut dibuat bubble seperti itu memberi kesan young and fun. So much entertaining!

So glam!

Tampilan glamour pun pernah diperlihatkan Velove Vexia. Di foto ini, ia tampil stunning dengan ulasan lipstik merah di bibir dan black dress dengan detail indah pada bagian dada. Matanya benar-benar mampu mengalihkan dunia!

Pretty as always!

Velove Vexia adalah perempuan cantik dengan segudang talenta. Super woman yang tangguh dan percaya diri. Mungkin itu yang bisa tergambar dari foto ini. Sisi lembutnya pun masih terlihat, sekalipun kita dapat merasakan kekuatan dalam dirinya lewat pancaran mata. Perfect!