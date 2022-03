PESERTA Masterchef Indonesia Season 9, Palitho Aventus diketahui memiliki alergi terhadap udang. Namun hal itu tidak menghalangi dirinya untuk menghidangkan menu dari bahan hewan tak bertulang tersebut.

Sudah dua kali ia memasak menu dengan lauk udang di galeri Masterchef Indonesia, salah satunya dilakukan peserta asal Malang itu di babak pressure test pada episode yang tayang Minggu (13/3/2022).

Mendapatkan tantangan untuk mengolah makanan dari bahan Pineapple Cane atau Nanas Kaleng, Palitho memutuskan untuk memadukannya dengan udang dan menjadi sebuah menu Mexican Food yakni Tortilla with Prawn and Pineapple Salsa.

Saat tiba giliran penjurian, kontestan yang berstatus sebagai owner cafe itu pun mendapatkan 'ujian' dari Chef Arnold perihal keputusannya yang menyajikan udang, sementara dirinya diketahui alergi udang.

“Kamu bukannya alergi udang?,” tanya Chef Arnold

“Ya chef tapi saya yakin enak," jawab Palitho.

“Lho gimana kamu bisa tau, coba kamu cicipi udangnya,” ledek Chef Arnold.

Namun, kepercayaan diri Palitho tersebut tampaknya bukan hanya sekedar omong kosong. Setelah ketiga juri yakni Chef Juna, Chef Arnold dan Chef Renatta mencicipi makanannya, ia pun mendapatkan cukup banyak respon positif.

“Okay Palitho, kematangan udang bagus. Salsa sama bumbu kamu itu udah enak ya, tortilla bentuknya bisa lebih rapi lagi. Di sini yang sangat kurang saya gemes banget pengen tambahin garem itu lamb,” ulas Chef Renatta.

"“Okay umm salsa is good, pedesnya dapet, pineapple di salsa bisa kamu potong lagi. Untuk udang ya, pineapple nya kamu bisa choke sendiri. Overall this pretty good, saya ga nyangka,” timpal Chef Juna.

“Wah Palitho alergi udang tapi dibilang juri itu enak, gila you do a good job bro,” puji Arsyan salah seorang peserta.

Hidangan Palitho pun memenangi pressure test ronde 2. Setelah itu, Alden dan Devy harus bertaruh nasib untuk tetap bertahan di Galeri MasterChef Indonesia Season 9 di pressure test ronde 3.

