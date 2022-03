JAKARTA- Pada pertengahan Maret ini, tepatnya 15 Maret 2022, para penggemar boy group asal Korea Selatan, TREASURE siap-siap bergembira. Pasalnya, TREASURE bakal menghibur TREASURE MAKER, “para penggemar TREASURE,” di acara Shopee Hari Belanja Konsumen TV Show pada 15 Maret 2022 mendatang! Sebelumnya, grup beranggotakan 12 orang ini juga pernah memberikan penampilan spesial mereka di Shopee Live pada 6 Juni 2021 silam.

Shopee Hari Belanja Konsumen sendiri merupakan campaign besar dari aplikasi belanja Shopee yang berlangsung pada 5-15 Maret 2022. Dalam periode tersebut, pengguna Shopee dapat menikmati promo besar-besaran, seperti SPayLater Gratis Ongkir RP0, Voucher Toko 30% + Voucher Diskon 15%, dan Murah Lebay Ekstra Diskon 10RB.

Adapun sebagai puncak acara, Shopee akan menghadirkan Shopee Hari Belanja Konsumen TV Show pada Selasa, 15 Maret 2022 pukul 19.00 WIB di tiga stasiun televisi, yaitu RCTI, SCTV, Indosiar, serta Shopee Live dan channel YouTube SHOPEE Indonesia. Dari sekian banyak bintang yang akan hadir di panggung Shopee ini, salah satu guest star yang paling ditunggu-tunggu adalah TREASURE!

TREASURE merupakan boy group asuhan YG Entertainment yang dibentuk melalui ajang survival YG Treasure Box. Mereka resmi debut pada 7 Agustus 2020 dengan single bertajuk Boy dari album single The First Step: Chapter One. Kehadirannya selalu dinantikan oleh banyak penggemar. Hal itu tak mengherankan, sebab TREASURE punya pesona tersendiri dan telah mendapatkan banyak penghargaan sejak awal debutnya.

Pasalnya, sebelum debut pun TREASURE masuk ke dalam Billboard’s Social 50, loh! TREASURE juga termasuk ke dalam “Rookie Artist of The Year” di Golden Disc Award ke-35 dan “Best New Male Artists” di Mnet Asian Music Awards 2020. Dari penjualan album seri The First Step itu juga, TREASURE mendapat gelar “Million Seller”.

Baru-baru ini, grup beranggotakan Choi Hyunsuk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Mashiho, Yoon Jaehyuk, Asahi, Bang Ye-dam, Doyoung, Haruto, Park Jeongwoo, dan So Junghwan itu comeback dengan album bertajuk The Second Step: Chapter One dengan enam lagu di dalamnya. Selain Jikjin, lagu utama di album ini, lagu Darari juga menyita perhatian dan terkenal di TikTok, loh!

Berkat antusiasme yang besar dari TREASURE MAKER maupun pengguna TikTok dengan lagu-lagu TREASURE tersebut, maka penampilan mereka di Shopee Hari Belanja Konsumen TV Show nanti tidak boleh dilewatkan, bukan? Ya, TREASURE akan membawakan lagu comeback mereka di panggung Shopee Hari Belanja Konsumen TV Show!

Selain melihat penampilan energik dari TREASURE, kamu juga bisa menyaksikan penampilan artis papan atas lainnya. Akan ada penampilan spesial dari Dita Karang, anggota girlband Secret Number asal Korea Selatan, Arya Saloka & Amanda Manopo, Lesti Kejora & Rizky Billar, Fujianti Utami Putri & Thariq Halilintar, serta raja dangdut ‘King’ Nassar!

Saksikan Shopee Hari Belanja Konsumen TV Show dan Raih Hadiahnya!

Di sisi lain, tidak hanya seru-seruan saja, ada banyak promo yang Shopee tawarkan untuk pemirsa di rumah, loh! Mulai dari delapan kali Goyang Shopee COD dengan berbagai hadiah menarik, yaitu Emas 10gr, Samsung Galaxy S21 Ultra, Honda Scoopy, Samsung Galaxy Z Flip 3, Honda PCX, Honda Brio Satya, Honda BRV E CVT, dan Honda HRV E CVT.

Pengguna baru Shopee juga berkesempatan untuk mendapatkan Grand Prize Toyota Vios! Raih kesempatan tersebut hanya dengan download aplikasi Shopee dan aktifkan akun selama Shopee Hari Belanja Konsumen. Mudah banget, kan? Ada juga segmen ShopeeFood yang akan bagi-bagi banyak voucher makan gratis untuk kamu yang belum pernah menggunakan layanan ShopeeFood.

Tidak perlu khawatir, buat yang sudah menggunakan ShopeeFood, kamu bisa membeli voucher diskon senilai Rp1 juta hanya dengan membayar Rp1 saja, loh! Dengan membeli voucher tersebut, kamu juga berkesempatan mendapatkan Grand Prize Honda ADV!

Tidak berhenti di sana saja, ada promo lainnya untuk kamu yang belum memiliki rekening SeaBank. SeaBank adalah bank digital yang merupakan bagian dari Sea Group, induk perusahaan Shopee. Bank ini terdaftar dan diawasi oleh OJK. SeaBank memiliki bunga tinggi, yakni 7% yang cair setiap hari, tidak ada biaya admin, dan gratis biaya transfer.

Download dan buka rekening SeaBank selama Shopee Hari Belanja Konsumen TV Show berlangsung! Pasalnya, kamu bisa mendapatkan bonus saldo tambahan, loh. Dengan menabung minimal Rp50 ribu, kamu akan mendapatkan bonus saldo Rp25 ribu. Ingat, promo spesial ini hanya berlaku pada tanggal 15 Maret 2022. Dalam segmen ini, kamu juga berkesempatan mendapat hadiah Grand Prize Toyota Raize.

Banyak banget, kan, promo yang ditawarkan? Kamu juga bisa membeli kebutuhan kamu dengan harga Rp1000 di tiga kali segmen Flash Sale Serba Seribu. Ada juga diskon khusus dari 13 brand ternama, yaitu Unilever, Erigo, Kintakun, Scarlett, Jiniso, Stein Cookware, Realfood, Bardi, Edwin, INTHEBOX, Ace Fashion, Morymony, dan Dommo.

Nah, bikin pengingat di ponsel kamu sekarang juga dan jangan sampai ketinggalan! Shopee Hari Belanja Konsumen TV Show diselenggarakan pada 15 Maret 2022 pukul 19.00 WIB di RCTI, SCTV, Indosiar, Shopee Live, dan channel YouTube SHOPEE Indonesia. Yuk, download aplikasi Shopee sekarang juga!

(Wid)