Ada kabar gembira nih buat para K-Popers di acara puncak Shopee Hari Belanja Konsumen TV Show. Event yang bakal digelar pada 15 Maret 2022 mendatang ini tentunya menghadirkan sederet bintang tamu kece, di antaranya artis K-Pop TREASURE dan Dita Karang personil Secret Number.

Kali ini, Shopee menggelar campaign besar, yaitu Shopee Hari Belanja Konsumen yang merupakan yang berlangsung pada 5-15 Maret 2022. Dalam periode tersebut, pengguna Shopee dapat menikmati promo besar-besaran, seperti SPayLater Gratis Ongkir RP0, Voucher Toko 30% + Voucher Diskon 15%, dan Murah Lebay Ekstra Diskon 10RB. Wow, seru banget kan!

Shopee menghadirkan Shopee Hari Belanja Konsumen TV Show sebagai puncak acara yang akan diadakan pada Selasa, 15 Maret 2022 pukul 19.00 WIB di tiga stasiun televisi, yaitu RCTI, SCTV, Indosiar, serta Shopee Live dan channel YouTube SHOPEE Indonesia.

Seperti yang kita ketahui, Dita Karang dan anggota Secret Number lainnya pernah memberikan penampilan spesialnya di acara Shopee 9.9 Super Shopping Day TV Show pada 9 September 2021 lalu. Namun, berbeda dengan acara Shopee TV Show sebelumnya, kali ini, Dita Karang dari Secret Number akan memberikan penampilan solo perdananya di acara Shopee Hari Belanja Konsumen TV Show.

Acara ini sangat ditunggu-tunggu oleh para LOCKEY, mengingat Dita Karang sendiri merupakan satu-satunya idol wanita Indonesia pertama yang sukses bergabung dengan girlband Korea Selatan. Di Secret Number, Dita Karang debut pada 2020 dalam formasi asli bersama Jinny, Lea, Soodam, dan Denise.

Dita Karang sendiri pernah berkuliah di American Musical and Dramatic Academy New York yang kemudian lolos audisi dan mengikuti masa pelatihan di Born Star Training Center, New York. Dita sangat berbakat dalam bidang menyanyi dan menari sehingga pengalamannya di komunitas dancing ternama di Korea dan 1MILLION Dance Studio membuatnya diposisikan sebagai main dancer Secret Number.

Bersama Dita Karang, girlband besutan Vine Entertainment ini telah menyabet banyak penghargaan bergengsi sejak debut, antara lain “Best New Female Artist” di Asia Artist Award 2020, “Outstanding Newcomer” di Asian Pop Music Awards 2020, dan “TMA Artist Cheering Award” di The Fact Music Awards 2021. Selain itu, Billboard Korea juga mencantumkan nama girlband Secret Number sebagai “Best Rookie” tahun 2020.

Pencapaian-pencapaian ini tentu membanggakan untuk para anggota Secret Number, khususnya bagi Dita Karang karena ia berhasil membawa nama Indonesia di industri musik Korea Selatan. Ini semua tentu tak lepas dari kerja keras Dita selama ini.

Kini, Dita Karang siap menghibur kita semua melalui sebuah penampilan eksklusif di acara Shopee Hari Belanja Konsumen TV Show pada 15 Maret 2022 pukul 19.00 WIB. Puncak acara ini tak hanya dimeriahkan oleh Dita Karang, melainkan juga akan ada penampilan spesial dari grup K-Pop TREASURE sebagai bintang tamu utama.

Selain itu, panggung Shopee juga akan dimeriahkan oleh sederet artis lokal ternama, seperti Arya Saloka & Amanda Manopo, Lesti Kejora & Rizky Billar, Fuji & Thoriq, serta ‘King’ Nassar. Semua penampilan istimewa dari para guest star bisa ditonton secara langsung dari rumah!

Di sepanjang acara, masih ada segmen-segmen menarik lainnya, seperti delapan kali Goyang Shopee COD dengan hadiah-hadiah spesial, yaitu Emas 10gr, Samsung Galaxy S21 Ultra, Honda Scoopy, Samsung Galaxy Z Flip 3, Honda PCX, Honda Brio Satya, Honda BRV E CVT, dan Honda HRV E CVT. Khusus pengguna baru juga bisa mendapatkan hadiah Grand Prize satu unit Toyota Vios dengan cara mengaktifkan akun Shopee selama Shopee Hari Belanja Konsumen.

Jangan lupa juga untuk mengikuti segmen ShopeeFood karena akan ada banyak promo dan voucher diskon di setiap pembelian makanan atau minuman. Bagi kamu yang belum pernah menggunakan ShopeeFood, dapatkan voucher makan gratis untuk pesanan pertamamu.

Jika kamu sering pakai ShopeeFood, kamu bisa membeli voucher diskon senilai Rp1 juta hanya dengan membayar Rp1 saja. Menariknya lagi, kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan Grand Prize Honda ADV!

Tak berhenti sampai situ saja, kamu juga akan mendapatkan promo menarik lainnya jika belum memiliki rekening Seabank. Seabank sendiri merupakan bank digital yang menjadi bagian dari induk perusahaan Shopee, Sea Group. Bank ini sudah terdaftar dan diawasi OJK. Seabank punya bunga tinggi sebesar 7 persen yang cair setiap hari, tanpa biaya admin, dan gratis biaya transfer.

Hanya dengan menabung minimal Rp50 ribu, kamu akan akan mendapatkan bonus saldo Rp25 ribu. Perlu diketahui, promo spesial ini hanya akan berlaku untuk 15 Maret mendatang. Adapun kamu juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah Grand Prize Toyota Raize di event ini. Sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja, bukan?

Di samping itu, semua pengguna Shopee juga bisa berbelanja berbagai kebutuhan harga Rp1.000 pada tiga kali segmen Flash Sale Serba Seribu. Shopee Hari Belanja Konsumen TV Show pun menghadirkan diskon besar-besaran dari 13 brand kenamaan, yaitu Unilever, Erigo, Kintakun, Scarlett, Jiniso, Stein Cookware, Realfood, Bardi, Edwin, INTHEBOX, Ace Fashion, Morymony, dan Dommo. Semua produk-produk dari brand tersebut pun bisa kamu borong dengan voucher promo yang luar biasa!

Ada banyak keuntungan yang akan kamu dapatkan di acara puncak Shopee Hari Belanja Konsumen TV Show ini. Kamu bisa menyaksikan penampilan para artis K-pop ternama, deretan bintang lokal, hingga menikmati promo dan hadiah menarik lainnya. Jadi, catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Shopee Hari Belanja Konsumen TV Show pada 15 Maret 2022 pukul 19.00 WIB!

(Wul)