PENAMPILAN Bunga Citra Lestari (BCL) rasanya tak pernah gagal mencuri perhatian. Termasuk unggahan foto penampilan terbaru BCL di Instagram pribadinya.

BCL tampil mengenakan dress mini tanpa lengan warna hitam. Berpose cantik, BCL tampak elegan dengan outfit yang dikenakannya.

Lebih lanjut, dress yang dikenakan ibu satu orang anak tersebut juga memiliki model unik. Dress mini tersebut memiliki detail resleting pada bagian sisi.

Kesan seksi pun langsung terpancar penampilan BCL. Tak heran BCL termasuk salah satu artis Indonesia yang dijuluki Hot Mama.

Sementara itu, BCL juga memakai kaos kaki panjang dan sepatu kulit warna hitam dengan hak. Gayanya makin stylish dengan menenteng tas kuning berbentuk segitiga.

Penampilan BCL pun banjir pujian dari netizen yang meramaikan kolom komentar. Pesona dan keseksian BCL sampai bikin netizen pusing kepala!

"Kak unge omg ๐Ÿ˜ please pusing YOUโ€™RE SO GORGEOUS ๐Ÿ˜๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญI CANT ๐Ÿ˜ญ," ungkap @bcliciouslo***

"So prettyyyyy ungeโค๏ธโค๏ธโค๏ธ," puji @kisna***

"Cantik banget&sexy semua foto nya," sambung @whyn***

"Bajunya?bikin pusing kepala," kata @muhammadnasrul***

"So beautiful mommy ๐Ÿ˜๐Ÿ˜," ujar @sribaron_srib***

"Cantik, sexy, kerenn๐Ÿ˜," tutur @irmarism***

"Mba BCL smakin tambah cantik," timpal @iin_lavi***

(hel)