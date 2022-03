PENAMPILAN Jennie BLACKPINK nyaris tak pernah lepas dari sorotan. Selain cantik, personel BLACKPINK tersebut juga fashionista dengan gayanya yang mencuri perhatian.

Seperti potret Jennie BLACKPINK baru-baru ini yang tengah bersantai di salah satu pantai di Hawaii setelah menghadiri acara fesyen show rumah mode Jacquemus. Healing ke pantai, pelantun hits SOLO dan How You Like That tersebut tampak modis dan eye catching lewat outfit serba pink.

Melalui akun Instagram pribadinya, Jennie memamerkan gaya OOTD (outfit of the day) dirinya bersantai di Hawaii. Cantik dan centil bak boneka Barbie, Jennie memilih outfit serba pink dari atas hingga bawah dengan mengenakan mix and match crop top motif checkered lengan pendek yang memperlihatkan perut lata dan pinggang langsingnya.

Crop top seksi sebagai atasan tersebut dipadukan Jennie bersama rok span 7/8 motif stripes yang juga berwarna pink. Melengkapi gaya Barbienya kali ini, kekasih GDragon tersebut tak lupa memakai sepasang selop hak tinggi warna bright pink matte.

Sedangkan untuk makeup, wajah cantiknya terlihat hanya dipulas makeup tipis flawless khas gaya Korea dengan rambut yang distyling simpel gaya half-side braid, memberikan kesan feminin yang manis.

Terlihat di kolom komentar, gaya serba pink Jennie ini menuai banyak pujian dari para penggemarnya.

“So gorgeous OMG,” seru akun Rubygum***mile

“Cewek tercantik,” tambah Jensetters.h***

“Jennie seksi,” kata netizen pemilik akun bernama Bbc_bla***ink

“Pretty in pink,” puji Itsshar*aa

“Jennie global ‘it’ girl,” komentar dari Blush**ocks

Hingga berita ini ditulis, foto OOTD serba pink ala Barbie dari Jennie ini sudah memperoleh lebih dari 8,4 juta like dari para netizen pengguna platform Instagram.

