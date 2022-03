NETIZEN Malaysia kesal dengan rangking makanan terenak di Asia Tenggara versi TasteAtlas. Situs tersebut menilai makanan-makanan khas negara-negara Asia Tenggara dengan kategori Best, Great, Ok, dan Worst.

Dalam tingkatan rating makanan tersebut, terdapat tiga makanan yang berada di kategori Best. Di antaranya saja Lumpiang Shanghai dan Tortang Talong dari Filipina dengan rating 4,8 dan Bubur Ayam dari Indonesia dengan rating 4,7.

Kemudian, makanan di kategori Great ada Pho dari Vietnam, Pad Thai dari Thailand, dan Sate dari Indonesia. Sementara itu, di kategori Ok ada Nasi Lemak asal Malaysia yang dinilai dengan rating 3,9. Makanan lain di kategori ini ada Chilli Crab dari Singapura, dan Bánh Xèo dari Vietnam.

Terakhir di kategori Worst ada Balut dari Filipina, Acar dari Indonesia, dan Steamed Curried Fish dari Kamboja. Hal yang membuat netizen Malaysia heboh dan meradang adalah karena makanan tradisional mereka, Nasi Lemak, berada di kategori Ok, dan kalah dari makanan-makanan lain seperti Bubur Ayam.

“Daftar peringkat makanan Asia Tenggara telah membuat marah orang Malaysia karena mengklasifikasikan nasi lemak di kategori 'OK' dan memberinya skor 3,9. Daftar yang dirilis TasteAtlas itu menempatkan lumpiang Shanghai dan Tortang Talong Filipina serta bubur ayam Indonesia di posisi teratas,” tulis akun Twitter @NewsBFM, Selasa (15/3/2022).

Cuitan itu pun langsung direspon sejumlah netizen Malaysia yang protes karena Nasi Lemak ada di kategori OK. Beberapa di antaranya pun membandingkannya dengan Bubur Ayam yang ada di urutan teratas atau Best.

“Perusahaan taste atlas ini dari mana ya? Suka hati ranking nasi lemak as good??? Bubur ayam is consider Best???? Seriously bubur ayam????” kata akun @ilhamh****.

“Bubur ayam, spring rolls dan pancakes mengalahkan nasi lemak? Kamu bercanda ya? Tasteless not Taste Atlas,” komentar akun @msamalinamz***.

BACA JUGA:3 Beda Nasi Uduk dan Nasi Lemak Menurut Chef Arnold, Apa Saja?

Ada pula netizen Malaysia yang penasaran dengan resep bubur ayam. “Apa ada orang Indonesia yang mau membagikan resep bubur ayam? Penasaran kayak gimana rasanya,” tulis akun @n_winch*****.

(DRM)