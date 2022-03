MISS Indonesia, Carla Yules sukses membawa Indonesia masuk ke Top 40 ajang Miss World ke-70 tahun ini.

Berhasil masuk ke 40 besar, Carla sejak Sabtu 12 Maret lalu sudah kembali bertolak ke Puerto Rico untuk menjalani acara puncak malam final Miss World yang akan diselenggarakan 16 Maret mendatang.

Dari pantauan, Selasa (15/3/2022) di linimasa sosial media, sesampainya di Puerto Rico, Carla langsung berkumpul dengan para finalis lainnya.

Dari video Reel singkat yang ia unggah ke dalam akun Instagram pribadinya, Carla bersama finalis Miss World yang lainnya Carla tengah asyik berbelanja di supermarket.

“It was a quick grocery shopping ‘for a minute’ with my @missworld sisters ,” tulis Carla sebagai keterangan video.

Tampil modis dalam balutan outfit two piece blazer dan rok asimetris abu-abu, sambil membawa keranjang troli belanjaan, Carla terlihat seru berkeliling area supermarket, melihat-lihat dan memilih-memilih barang belanjaan. Terlihat Carla memasukkan satu botol orange juice, snack, dan coklat dalam keranjang belanjaannya.

Sesi belanja di supermarket kali ini jadi agenda santai Carla dan ke-39 finalis Miss World lainnya, sebelum akan berkompetisi untuk terakhir kalinya di gelaran malam final, untuk memperebutkan mahkota biru Miss World ke-70 tahun ini.

Perhelatan malam final Miss World yang menampilkan Top 40 finalis Miss World, dihelat secara langsung di Coca-Cola Music Hall, San Juan, Puerto Rico pada 16 Maret 2022 pada pukul 20:00 EST waktu setempat.

(DRM)