MODEL rambut Nikita Willy selalu melengkapi gayanya yang seksi dan kekinian. Penampilan Nikita Willy memang semakin disorot usai menikah dengan anak bos taksi, Indra Priawan. Hidupnya disebut-sebut makin tajir, hingga kini mereka tinggal di Amerika memutuskan melahirkan buah hatinya di sana.

Terlepas dari pernikahannya, Nikita Willy sudah dikenal dengan hartanya yang melimpah, hasil kerja keras membintangi berbagai sinetron populer. Bahkan, dia sempat dinobatkan sebagai artis peran dengan bayaran tertinggi di Indonesia.

Soal model rambut, gaya Nikita Willy tak perlu diragukan lagi. Dengan paras cantik keturunan Minangkabau, model rambut apapun selalu terlihat cocok di wajahnya. Seperti apa model rambut Nikita Willy? Intip lima potretnya berikut ini, dikutip dari Instagram pribadinya, Kamis (17/3/2022).

1. Wavy hair

(Model Rambut Nikita Willy, Foto: @nikitawillyofficial94/Instagram)

Nikita Willy tampil cantik dengan model rambut wavy hair. Model rambut ini memberi kesan dewasa yang kasual nan girly pada gayanya. Apalagi ditambah dengan pulasan makeup natural look, lipstik peach, serta ukiran alisnya yang on fleek. Pesona kecantikan Nikita Willy pun semakin bertambah kala berpose menopang dagu seperti ini. Meski tampil simpel hanya mengenakan sweater abu-abu, tetapi gaya Nikita Willy tetap saja mencuri perhatian.

2. Bun hairstyle

(Model Rambut Nikita Willy, Foto: @nikitawillyofficial94/Instagram)

Kali ini Nikita Willy tampil memesona dengan model rambut cepol alias bun hairstyle. Dia sengaja menyisakan beberapa helai poni untuk memberi kesan messy yang seksi pada penampilannya. Agar lebih maksimal, dia juga merias wajahnya dengan makeup natural look dengan sentuhan flawless dari highlighter di pipinya.

Aura keseksian Nikita Willy semakin menyala kala dipadukan dengan tank top pink yang mengekspos jelas kulit mulusnya. Apalagi model rambut cepol ini membuat leher indahnya terpampang nyata. Sambil berpose fierce menatap ke kamera, Nikita WIlly tampak begitu seksi. "Song hye kyo??????" kata nui*****.

3. Straight hair

(Model Rambut Nikita Willy, Foto: @nikitawillyofficial94/Instagram)

Nikita Willy terlihat seksi dengan model rambut lurus berponi. Pakaian Nikita memang tak terbuka di potret ini, tapi aura keseksiannya terlihat begitu terpancar dengan model rambut ini. Apalagi dia berpose fierce sambil menatap tajam ke arah kamera.

Dipadukan dengan kemeja biru bermotif dan celana hitam, gayanya pun terkesan kasual di sini. Agar lebih maksimal, Nikita juga memakai sling bag coklat dan sepatu Burberry monokrom yang terkesan fancy. Sambil selonjoran di bawah sofa, Nikita Willy tampak begitu menawan. "Boneka hiduupp," kata wen****.

4. Wet look hair

(Model Rambut Nikita Willy, Foto: @nikitawillyofficial94/Instagram)

Model rambut basah alias wet look hair membuat Nikita Willy begitu seksi di sini. Apalagi dipadukan dengan silk dress model cowl neck rendah yang mengekspos jelas kulit mulusnya. Area dada Nikita Willy pun turut tersorot di kamera. Dengan pulasan makeup soft glam look dan highlighter yang on point, aura keseksian Nikita semakin membara kala berpose menopang dagu. Nikita Willy memang tak pernah gagal soal bergaya. Perfect!

5. Ponytail





(Model Rambut Nikita Willy, Foto: @nikitawillyofficial94/Instagram)

Model rambut ponytail memang kerap dipilih wanita untuk menata rambut menjadi cantik, tak terkecuali Nikita Willy. Gaya rambut ini terbilang praktis dan bisa memberi kesan rapi yang manis dalam sehari-hari, termasuk saat menikmati pemandangan di danau. Di sini, Nikita tampil simpel memadukan kaus putih polos dan legging hitam yang ketat. Agar lebih maksimal, dia sengaja mengikat jaket pink menterengnya di bagian pinggang sebagai aksen yang modis.

Sementara untuk alas kaki, dia memilih sepatu boots cokelat untuk memberi kesan bold yang chic pada penampilannya. Meski wajah Nikita hanya terlihat dari sisi samping, tetapi pesona kecantikannya tetap saja terpancar jelas. Sambil berpose cantik di ujung kano, Nikita Willy tampak begitu memesona. "Cantiknya natural," kata hid****.