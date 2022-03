FINAL Miss World 2021 sudah dimulai. 40 besar kontestan dari berbagai dunia siap berjuang untuk memperebutkan mahkota biru yang menjadi dambaan banyak orang. Final kontes kecantikan yang mengedepankan Beauty With A Purpose itu diselenggarakan di Puerto Rico.

Berdasarkan pantauan MNC Portal pada Kamis (17/3/2022), Final Miss World 2021 dibuka oleh Dance of The World. Masing-masing kontestan dari setiap negara yang dibagi menjadi beberapa kelompok diperkenalkan satu per satu.

Para kontestan mengenakan kostum khas dari negaranya dan menari saat diperkenalkan. Sesi tari ini memang dimanfaatkan untuk mengenalkan budaya negara mereka, makanya tampilan mereka sangat mencuri perhatian.

Saat menari, kontestan menggerakkan tubuh dengan lincah dan energik. Tak lupa, senyum sumringah terlukis di wajahnya.

Kemeriahan Dance of The World diawali dengan tarian salsa berpasangan yang ditampilkan oleh penari profesional dari Puerto Rico. Mereka benar-benar energik menggerakkan tubuh dengan penari perempuan mengenakan dress sparkling hijau seksi dan penari pria mengenakan suit formal yang membuat mereka terlihat tampan.

Setelah itu, baru semua kontestan Miss World 2021 masuk dan tampil dengan sangat meriah mengenakan pakaian yang merepresentatifkan negara mereka masing-masing.

Miss Indonesia 2021 Carla Yules sayangnya tidak ikut dalam Dance on The World ini dikarenakan tengah menjalani karantina Covid-19. Selain Carla, ada 16 kontestan Miss World 2021 lainnya yang tidak bisa ikut menari di Dance of The World tersebut karena positif Covid-19.

Meski begitu, kemeriahan tetap terasa dan final Miss World 2021 tetap berjalan sesuai agenda.

Untuk bisa menyaksikan Final Miss World 2021, Anda bisa menontonnya di Vision+ yang kini tengah disiarkan langsung. So, yuk dukung Carla Yules di Miss World 2021!

