PERELATAN malam puncak final Miss World 2021 baru saja usai digelar. Miss World ke-70 yang digelar hari ini, Kamis (17/3/2022) resmi mengumumkan Karolina Bielawska dari Polandia sebagai Miss World 2021.

Dimulai sejak karantina dan menjalani babak fast track, Karolina memulai perjalananannya sebagai Miss World 2021 dengan sukses meraih Top 13 dalam Fast Track kategori Top Model, melaju ke babak Top 40, lalu lanjut ke Top 13 hingga ke Top 6.

Di babak Top 6 yang menegangkan, perempuan cantik yang hobi berolahraga tenis, renang dan scuba diving tengah ini berhasil memberikan jawaban yang memukau panelis juri. Saat sesi tanya jawab, dari para juri Karolina mendapatkan pertanyaan yang cukup tricky. Ia ditanya, menurutnya apa suatu penemuan terpenting yang belum ditemukan.

Dengan tenang, Karolina memberikan jawaban bijaknya dengan mengatakan, menurut ia pribadi penemuan terbesar dalam hidup ialah pengalaman hidup dari masing-masing orang itu sendiri.

“Penemuan paling penting, saya percaya dimulai dari hal kecil. Kita semua memiliki pengalaman unik dalam hidup dan semua dari kita bisa belajar sesuatu dari itu,” ujar Karolina.

Ia menegaskan, pengalaman hidup yang bisa dijadikan pembelajaran berharga ini mungkin bagi sebagian orang terlihat sederhana. Padahal untuk mewujudkannya, butuh usaha besar.

“If you like to discovers, try to learn and reach more into passion and gratitude. This discovers seems so simple, but actually it’s life willing,” pungkas Karolina.

Memberikan jawaban lugas dan bijak di atas, Karolina memperlihatkan bahwa dirinya pantas dan layak untuk dinobatkan mengenakan mahkota biru Miss World 2021 dari ratusan kontestan yang datang dari berbagai penjuru dunia.

(DRM)